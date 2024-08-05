Ієна зростає до 7-місячних максимумів на тлі побоювань щодо уповільнення економіки США

Японська єна досягла максимумів середини січня по відношенню до долара на відкритті торгів в Азії в понеділок, оскільки ринки продовжили рух, розпочатий минулого тижня після того, як слабкі дані по ринку праці в США викликали побоювання щодо рецесії і очікування більш глибокого зниження ставок з боку ФРС.

П'ятничні дані по зайнятості, що вийшли після низки слабких звітів про прибутки великих технологічних компаній і посилення занепокоєння щодо економіки Китаю, викликали глобальний розпродаж на фондових ринках, нафти і високоприбуткових валют, оскільки інвестори шукали безпеку в готівці.

У понеділок розпродаж продовжився: дохідність казначейських облігацій США продовжила падати, фондові індекси знизилися, а валюти стали трохи менш волатильними, але знизилися проти долара та єни.

Ієна, улюблена валюта-прихісток і керрі-фінансування, торгувалась на рівні 145,43 єни, що на 0,8% вище проти долара, після того, як на початку торгів досягла піку з середині січня на рівні 145,28 ієни.

Курс євро не змінився і склав $1,091, індекс долара також майже не змінився і склав 103,17, а австралійський долар коштував $0,6495 і знизився на 0,25%.

"Ринкове ціноутворення враховує зниження ставки ФРС на 50 базисних пунктів на вересневому засіданні, що, на мою думку, буде занадто", - сказав Масафумі Ямамото, головний валютний стратег Mizuho Securities в Токіо.

"Економіка США демонструє ознаки уповільнення, але все не так погано, як оцінює ринок".

Але короткостроковий імпульс може продовжити розпродаж, а технічні рівні також вказують на подальше зростання єни, сказав він.

Прибутковість казначейських облігацій досить різко впала з минулого тижня, коли Федеральна резервна система зберегла облікову ставку в поточному діапазоні від 5,25% до 5,50%, в той час як голова Джером Пауелл відкрив можливість зниження ставки у вересні.

Але в п'ятницю, після того, як дані показали, що рівень безробіття підскочив, викликавши розмови про те, що економіка США може рухатися до рецесії, очікування зниження ставок посилилися.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій США минулого тижня впала майже на 40 базисних пунктів, що стало найбільшим тижневим падінням з березня 2020 року, і востаннє була на рівні 3,79%.

Ф'ючерси на фонди ФРС відображають, що трейдери оцінюють більш ніж у 70% ймовірність зниження ставки на 50 базисних пунктів на вересневому засіданні центрального банку, згідно з даними CME FedWatch Tool. Ф'ючерси передбачають зниження ставки на 155 базисних пунктів в цьому році і на стільки ж в 2025 році.

Ієна виросла на 10% по відношенню до долара за трохи більше ніж 3 тижні, частково завдяки значному підвищенню ставки Банком Японії на 15 базисних пунктів минулого тижня до 0,25%, разом з яким він оголосив про план скоротити вдвічі щомісячну купівлю облігацій протягом наступних кількох років.

Аналітики Barclays зазначають, що японська валюта є найбільш перекупленою серед основних валют G10, а тому "планка для подальшого зростання в найближчій перспективі виглядає високою".

Дводенне падіння фондових ринків наприкінці минулого тижня призвело до того, що високотехнологічний індекс Nasdaq Composite скоригувався на 10% з рекордного рівня, досягнутого на початку 2022 року. Акції впали і в Європі та Азії, а японський індекс Nikkei втратив майже 5% за тиждень.

Крива дохідності дворічних і десятирічних облігацій у США, за якою уважно стежать, звузила свою інверсію до мінус 5,7 б.п., що є найменшою інверсією з липня 2022 року, відображаючи як побоювання рецесії, так і очікування різкого послаблення короткострокових дохідностей.

Тим часом ринки також мають справу з ризиком військової ескалації на Близькому Сході після останніх подій у війні між Ізраїлем і ХАМАС у Газі, що призвело до падіння цін на нафту до січневих мінімумів.

Американські військові розгортають більше сил на Близькому Сході і в Європі після погроз з боку Ірану і його союзників Хамасу і Хезболли у відповідь на вбивство лідера Хамасу Ісмаїла Ханії два дні тому в Тегерані.