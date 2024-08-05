Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ієна зростає до 7-місячних максимумів на тлі побоювань щодо уповільнення економіки США

07:30 05.08.2024 |

Фінанси

 

Японська єна досягла максимумів середини січня по відношенню до долара на відкритті торгів в Азії в понеділок, оскільки ринки продовжили рух, розпочатий минулого тижня після того, як слабкі дані по ринку праці в США викликали побоювання щодо рецесії і очікування більш глибокого зниження ставок з боку ФРС.

П'ятничні дані по зайнятості, що вийшли після низки слабких звітів про прибутки великих технологічних компаній і посилення занепокоєння щодо економіки Китаю, викликали глобальний розпродаж на фондових ринках, нафти і високоприбуткових валют, оскільки інвестори шукали безпеку в готівці.

У понеділок розпродаж продовжився: дохідність казначейських облігацій США продовжила падати, фондові індекси знизилися, а валюти стали трохи менш волатильними, але знизилися проти долара та єни.

Ієна, улюблена валюта-прихісток і керрі-фінансування, торгувалась на рівні 145,43 єни, що на 0,8% вище проти долара, після того, як на початку торгів досягла піку з середині січня на рівні 145,28 ієни.

Курс євро не змінився і склав $1,091, індекс долара також майже не змінився і склав 103,17, а австралійський долар коштував $0,6495 і знизився на 0,25%.

"Ринкове ціноутворення враховує зниження ставки ФРС на 50 базисних пунктів на вересневому засіданні, що, на мою думку, буде занадто", - сказав Масафумі Ямамото, головний валютний стратег Mizuho Securities в Токіо.

"Економіка США демонструє ознаки уповільнення, але все не так погано, як оцінює ринок".

Але короткостроковий імпульс може продовжити розпродаж, а технічні рівні також вказують на подальше зростання єни, сказав він.

Прибутковість казначейських облігацій досить різко впала з минулого тижня, коли Федеральна резервна система зберегла облікову ставку в поточному діапазоні від 5,25% до 5,50%, в той час як голова Джером Пауелл відкрив можливість зниження ставки у вересні.

Але в п'ятницю, після того, як дані показали, що рівень безробіття підскочив, викликавши розмови про те, що економіка США може рухатися до рецесії, очікування зниження ставок посилилися.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій США минулого тижня впала майже на 40 базисних пунктів, що стало найбільшим тижневим падінням з березня 2020 року, і востаннє була на рівні 3,79%.

Ф'ючерси на фонди ФРС відображають, що трейдери оцінюють більш ніж у 70% ймовірність зниження ставки на 50 базисних пунктів на вересневому засіданні центрального банку, згідно з даними CME FedWatch Tool. Ф'ючерси передбачають зниження ставки на 155 базисних пунктів в цьому році і на стільки ж в 2025 році.

Ієна виросла на 10% по відношенню до долара за трохи більше ніж 3 тижні, частково завдяки значному підвищенню ставки Банком Японії на 15 базисних пунктів минулого тижня до 0,25%, разом з яким він оголосив про план скоротити вдвічі щомісячну купівлю облігацій протягом наступних кількох років.

Аналітики Barclays зазначають, що японська валюта є найбільш перекупленою серед основних валют G10, а тому "планка для подальшого зростання в найближчій перспективі виглядає високою".

Дводенне падіння фондових ринків наприкінці минулого тижня призвело до того, що високотехнологічний індекс Nasdaq Composite скоригувався на 10% з рекордного рівня, досягнутого на початку 2022 року. Акції впали і в Європі та Азії, а японський індекс Nikkei втратив майже 5% за тиждень.

Крива дохідності дворічних і десятирічних облігацій у США, за якою уважно стежать, звузила свою інверсію до мінус 5,7 б.п., що є найменшою інверсією з липня 2022 року, відображаючи як побоювання рецесії, так і очікування різкого послаблення короткострокових дохідностей.

Тим часом ринки також мають справу з ризиком військової ескалації на Близькому Сході після останніх подій у війні між Ізраїлем і ХАМАС у Газі, що призвело до падіння цін на нафту до січневих мінімумів.

Американські військові розгортають більше сил на Близькому Сході і в Європі після погроз з боку Ірану і його союзників Хамасу і Хезболли у відповідь на вбивство лідера Хамасу Ісмаїла Ханії два дні тому в Тегерані.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2250
  0,0860
 0,21
EUR
 1
 44,6467
  0,2454
 0,55

Курс обміну валют на сьогодні, 10:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9426  0,03 0,07 41,5478  0,02 0,04
EUR 44,5730  0,29 0,65 45,4000  0,36 0,81

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1900  0,02 0,04 41,2100  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес