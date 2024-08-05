У п'ятницю американські акції розпродалися другу сесію поспіль

Індекс Nasdaq Composite підтвердив, що знаходиться в зоні корекції після того, як слабкий звіт по зайнятості розпалив побоювання про наближення рецесії.

Міністерство праці повідомило, що минулого місяця кількість робочих місць у несільськогосподарському секторі зросла на 114 000, що значно менше середнього прогнозу економістів, опитаних агентством Reuters, який становив 175 000, і щонайменше 200 000, які, на думку економістів, необхідні для того, щоб не відставати від темпів зростання чисельності населення. Рівень безробіття підскочив до 4,3%, майже до трирічного максимуму.

Ці дані посилили занепокоєння, що економіка сповільнюється швидше, ніж очікувалося, і що Федеральний резерв США помилився, залишивши ставки незмінними на своєму засіданні, яке завершилося в середу.

Очікування зниження ставки на 50 базисних пунктів (б.п.) на вересневому засіданні ФРС підскочили до 69,5% з 22% на попередній сесії, згідно з даними CME FedWatch Tool.

"Очевидно, що кількість робочих місць є головною темою, але ми, здається, офіційно увійшли принаймні в раціональний світ, де погані економічні новини сприймаються як погані, а не погагі як хороші", - сказав Ламар Віллере, портфельний менеджер Villere & Co. в Новому Орлеані.

"ФРС збирається знижувати ставки, і ми всі до цього пристосувалися, це вже стало традицією. Зараз це більше схоже на питання: "А чи не занадто довго вони чекали? Чи не загрожує нам рецесія?"

Слабкі дані про зайнятість також спровокували так зване "правило Сама", яке багато хто вважає історично точним індикатором рецесії.

Промисловий індекс Доу-Джонса впав на 610,71 пункту, або на 1,51%, до 39 737,26, S&P 500 - на 100,12 пункту, або на 1,84%, до 5 346,56, а Nasdaq Composite - на 417,98 пункту, або на 2,43%, до 16 776,16.

Додатковим фактором зниження стало падіння акцій Amazon на 8,79% та Intel, які впали на 26,06% після оприлюднення квартальних результатів та невтішних прогнозів.

Падіння Nasdaq Composite знизився більш ніж на 10% з липневого максимуму закриття, підтвердивши, що індекс перебуває в стані корекції після того, як посилилися побоювання з приводу дорогих оцінок в умовах ослаблення економіки.

S&P 500 закрився на найнижчому рівні з 4 червня. Як базовий індекс S&P, так і "блакитні фішки" Dow зазнали найбільшого дводенного падіння з березня 2023 року.

Індекс Russell 2000 впав на 3,52% і закрився на тритижневому мінімумі, зазнавши найбільшого дводенного падіння з червня 2022 року.

Акції виробників мікросхем також продовжили своє нещодавнє падіння, а філадельфійській індекс напіпровідників (Philadelphia SE Semiconductor Index) закрився на тримісячному мінімумі після найбільшого дводенного падіння з березня 2020 року.

Серед небагатьох світлих плям, Apple зросла на 0,69% після публікації кращих, ніж очікувалося, продажів iPhone в третьому кварталі і прогнозу подальшого зростання, роблячи ставку на штучний інтелект для залучення покупців.

З 11 основних секторів S&P 500 лише захисні акції, такі як споживчі товари, комунальні послуги та нерухомість, зросли, причому сектор дискреційних споживчих товарів очолив падіння через значну вагу акцій Amazon, що призвело до найбільшого дводенного падіння з червня 2022 року.

Індекс волатильності CBOE, також відомий як "вимірювач страху" Уолл-стріт, перевищив свій довгостроковий середній рівень у 20 пунктів і сягнув 29,66 - найвищої позначки з березня 2023 року - перед закриттям на рівні 23,39.

Деякі учасники ринку розцінили розпродаж як шанс придбати акції за дешевшими цінами. Стратег UBS Джонатан Голуб зазначив у п'ятницю в замітці для клієнтів, що ринкова прибутковість є найбільшою, коли індекс VIX розширюється і являє собою короткострокову можливість для купівлі.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 2,92 до 1, а на Нью-Йоркській фондовій біржі Nasdaq - у співвідношенні 4,52 до 1.

Індекс S&P 500 показав 62 нових 52-тижневих максимуми і 15 нових мінімумів, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 34 нових максимуми і 297 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 14,75 мільярдів акцій, порівняно з 11,97 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.