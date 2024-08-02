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Долар дешевшає до євро, стабільний у парі з фунтом стерлінгів
16:07 02.08.2024 |
Долар США дешевшає в парі з євро на торгах у п'ятницю перед публікацією липневих даних про безробіття в США.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,33%, ширший WSJ Dollar Index - 0,21%.
Пара євро/долар торгується на рівні $1,0831 порівняно з $1,0793 на закриття попередньої сесії.
Сигнали ослаблення економіки США призвели до зростання очікувань трейдерів, що Федеральній резервній системі, можливо, доведеться знизити ставку тричі цього року, зазначає Trading Economics.
Напередодні стало відомо про падіння індексу ділової активності в промисловому секторі США (ISM Manufacturing) у липні до мінімальних з листопада 2023 року 46,8 пункту з 48,5 пункту місяцем раніше.
Крім того, кількість нових заявок на допомогу з безробіття в Штатах минулого тижня підскочила на 14 тис., до 249 тис., сильніше, ніж очікували експерти.
Водночас статдані з єврозони, оприлюднені цього тижня, показали несподіване посилення інфляції в липні, а також вищі, ніж очікувалося, темпи зростання економіки регіону в другому кварталі. Ці звіти дещо послабили очікування трейдерів, що Європейський центральний банк опустить ключові ставки у вересні.
У п'ятницю інвестори чекають на публікацію червневого звіту про безробіття в США, за яким уважно стежить Федеральна резервна система. Опитані Trading Economics аналітики прогнозують, що кількість робочих місць у Штатах у липні зросла на 175 тис. після підйому на 206 тис. місяцем раніше, а безробіття залишилося на рівні 4,1%.
Вартість фунта стерлінгів до долара становить $1,2742 порівняно з $1,2740 напередодні.
У четвер Банк Англії знизив базову процентну ставку на 25 базисних пунктів, до 5% річних. Рішення збіглося з консенсус-прогнозами аналітиків. Зниження ставки стало першим із 2020 року, до цього вона перебувала на максимумі за 16 років. За таке рішення проголосували п'ятеро з дев'яти членів Комітету з грошово-кредитної політики (MPC).
Курс долара до єни знизився під час торгів до 149 єн з 149,37 єни на закриття попередніх торгів.
Вартість долара в парі з офшорним юанем опустилася до 7,2064 юаня порівняно з 7,2478 юаня на закриття попередніх торгів.
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