Долар США зміцнюється на рішеннях центробанків світу

Долар США зміцнюється в парах з основними світовими валютами вдень у четвер, трейдери оцінюють підсумки засідань центробанків США, Японії та Великої Британії.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), зростає на 0,26%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,28%.

Пара євро/долар за даними на 14:45 EET торгується на рівні $1,0789 проти $1,0826 на закриття попередньої сесії, євро втрачає 0,3%.

ФРС зберегла процентну ставку за федеральними кредитними коштами (federal funds rate) на рівні 5,25-5,5% річних за підсумками дводенного засідання, яке завершилося в середу. Рішення збіглося з очікуваннями ринку.

Глава ФРС Джером Павелл заявив під час пресконференції, що Федрезерв може знизити ставку вже у вересні, якщо це буде виправдано "всією сукупністю" економічних даних, які надходять. Ринок оцінює ймовірність пом'якшення ГКП у вересні в 100%.

Вартість фунта стерлінгів до долара впала на 0,5%, до $1,2788 з $1,2856 напередодні.

У четвер Банк Англії знизив базову процентну ставку на 25 базисних пунктів, до 5% річних, йдеться в повідомленні британського ЦБ. Рішення збіглося з консенсус-прогнозами аналітиків, тоді як учасники ринку оцінювали ймовірність такого кроку приблизно в 60% безпосередньо перед засіданням.

Банк Англії знизив ставку вперше з 2020 року, до цього вона перебувала на максимумі за 16 років. За зниження ставки проголосували п'ятеро з дев'яти членів Комітету з грошово-кредитної політики (MPC), четверо виступили за її збереження на колишньому рівні.

Курс долара щодо єни підвищився під час торгів на 0,4%, до 150,55 єни з 149,99 єни на закриття попередніх торгів. Напередодні вартість долара опустилася нижче за позначку 150 єн вперше з березня слідом за посиленням політики Банком Японії.

У середу японський ЦБ підвищив ключову процентну ставку до 0,25% з 0-0,1%, а також заявив про плани скорочення щомісячних обсягів викупу облігацій.