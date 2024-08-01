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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,0107 грн/$1
12:39 01.08.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 1 серпня 2024 року.
|Показник
|31.07.2024
|01.08.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.0107
|41.1154
|0.255
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 1 серпня - 41,0063 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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