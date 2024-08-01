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НБУ продав рекордний обсяг валюти з початку року
10:42 01.08.2024 |
Чистий продаж доларів Національним банком у липні збільшився, порівняно із червнем, і становив $3,316 млрд. Це є максимальним значенням із початку року.
Про це свідчать дані регулятора.
Зокрема, Нацбанк продав за місяць $3,318 млрд, а купив всього близько $2 мільйонів.
Загалом із початку року регулятор продав на міжбанку $17,486 млрд.
Водночас на початку липня Україна отримала транш від МВФ обсягом близько $2,2 млрд. З огляду на те, що держава залучила менше коштів, ніж витратила на підтримку курсу - міжнародні резерви України за липень скоротяться.
При цьому, Міністерство фінансів повідомило, що найближчим часом Україна отримає грант від США у розмірі $3,9 млрд.
Нагадаємо, що сьогодні курс гривні продовжує зміцнюватися другий тиждень поспіль після падіння до історичних мінімумів.
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