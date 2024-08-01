НБУ продав рекордний обсяг валюти з початку року

Чистий продаж доларів Національним банком у липні збільшився, порівняно із червнем, і становив $3,316 млрд. Це є максимальним значенням із початку року.

Про це свідчать дані регулятора.

Зокрема, Нацбанк продав за місяць $3,318 млрд, а купив всього близько $2 мільйонів.

Загалом із початку року регулятор продав на міжбанку $17,486 млрд.

Водночас на початку липня Україна отримала транш від МВФ обсягом близько $2,2 млрд. З огляду на те, що держава залучила менше коштів, ніж витратила на підтримку курсу - міжнародні резерви України за липень скоротяться.

При цьому, Міністерство фінансів повідомило, що найближчим часом Україна отримає грант від США у розмірі $3,9 млрд.

Нагадаємо, що сьогодні курс гривні продовжує зміцнюватися другий тиждень поспіль після падіння до історичних мінімумів.