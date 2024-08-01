Азіатські акції: Японія падає, оскільки Банк Японії обіцяє більше підвищень ставок, відновлення Китаю зупинилося

Більшість азіатських фондових індексів були приглушеними в четвер, оскільки японські акції впали після того, як Банк Японії заявив про подальше підвищення процентних ставок, в той час як відскок на китайських ринках застопорився на більш слабких даних з ділової активності.

Регіональні ринки отримали незначну підтримку від нічного ралі на Волл-стріт, де сигнали про зниження процентної ставки Федеральним резервом у вересні і деякі сильні прибутки технологічних компаній сприяли різкому зростанню на Волл-стріт.

Ф'ючерси на американські фондові індекси зросли на азіатських торгах, при цьому основна увага була прикута до прибутку технологічних гігантів Apple Inc і Amazon.com Inc пізніше в той же день.

Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX знизилися на 3,1% і 3,8%, відповідно, після того, як Банк Японії на засіданні в середу зайняв несподівано яструбиний тон.

Голова Банку Японії Кадзуо Уеда заявив, що банк продовжить підвищувати процентні ставки після підвищення на 15 базисних пунктів у середу, особливо якщо економіка та інфляція продовжать покращуватись відповідно до прогнозів Банку Японії.

Японські акції спочатку позитивно відреагували на засідання Банку Японії, враховуючи те, що банк дотримувався дещо «голубиного» тону, встановивши триваліший графік скорочення програми викупу облігацій.

Але коментарі Уеда, які прозвучали після закриття ринку, вказали на те, що центральний банк був ближче до завершення своїх десятиліть стимулюючих заходів раніше, ніж очікувалося спочатку.

«Якщо економіка і ціни будуть рухатися відповідно до нашого прогнозу, ми продовжимо підвищувати процентні ставки», - сказав Уеда на прес-конференції. «Ми не бачимо 0,5% як ключовий бар'єр для підвищення ставок».

Базова короткострокова ставка Банку Японії склала близько 0,25% після підвищення в середу.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite рухалися у флетово-низькому діапазоні після відскоку від більш ніж п'ятимісячних мінімумів на попередній сесії. Гонконгський індекс Hang Seng впав на 0,2%.

Дані індексу менеджерів із закупівель Caixin у четвер показали несподіване скорочення у виробничому секторі Китаю. Показник вийшов лише через день після того, як урядові дані PMI продемонстрували аналогічну тенденцію.

Індекс PMI від Caixin був головною больовою точкою, оскільки до цього часу у 2024 році він малював більш позитивну картину виробничого сектору Китаю. Але дані, опубліковані в четвер, викликали занепокоєння щодо ширшого уповільнення в секторі.

Хоча слабкі PMI та позитивні коментарі з Пекіна підживлювали ставки на додаткові стимули - частково спричинивши відскок на китайських ринках у середу, - постійна обережність щодо економічного сповільнення утримувала інвесторів в основному в несприятливому ставленні до китайських акцій.

Більш широкі азіатські ринки були незначно позитивними, слідуючи за нічним зростанням на Уолл-стріт.

Австралійський ASX 200 виріс на 0,4%, ненадовго досягнувши рекордного рівня 8 148,70 пунктів після того, як деякі м'які показники інфляції в країні спровокували ралі в середу.

Південнокорейський індекс KOSPI виріс на 0,4%, а акції місцевих виробників мікросхем слідували за своїми американськими аналогами. Тайбейські акції TSMC виросли майже на 2%.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрилися у флеті, оскільки індекс намагався досягти нових максимумів вище 25 000 пунктів.