Ослаблений долар підтримує ієну, оскільки ФРС натякає на зниження ставок

Долар США перейшов в оборону в четвер після того, як Федеральна резервна система відкрила двері для зниження процентної ставки у вересні, що допомогло утримати єну біля найвищого рівня з березня після «яструбиного» розвороту Банку Японії.

Насичена подіями середа почалася з того, що Банк Японії підвищив ставки в Японії до рівня, небаченого за останні 15 років, що змусило трейдерів переоцінити популярні операції з купівлі-продажу, перш ніж ФРС залишила ставки без змін, але поставила на стіл питання про зниження ставок в міру того, як інфляція в США охолоджується.

Єна була волатильною на початку торгів у четвер, підскочивши майже на 1% до 148,51 за долар, найвищого рівня з середини березня, а потім дещо зміцнившись до 149,46.

«Нормалізація Банку Японії і зниження ставки ФРС в свій час означають перехід від розбіжностей в політиці ФРС і Банку Японії до конвергенції», - сказав Крістофер Вонг, валютний стратег OCBC.

«Конвергенція політики повинна змінити напрямок руху USDJPY в бік зниження. Ризик тут полягає в тому, що ФРС не буде грати в цю гру», - сказав він.

Банк Японії також оголосив про плани скоротити вдвічі щомісячну купівлю японських державних облігацій з січня-березня 2026 року, а голова Банку Японії Кадзуо Уеда не виключив ще одного підвищення в цьому році.

У липні єна зросла на 7%, що стало найсильнішим місячним показником з листопада 2022 року, після того, як на початку місяця вона вкоренилася біля 38-річного мінімуму, значною мірою завдяки інтервенціям японської влади на загальну суму 36,8 мільярда доларів США.

Тим не менш, валюта впала на 5,7% по відношенню до долара в цьому році через велику різницю в процентних ставках між Японією і США.

«Банк Японії показав, що він зіграє свою роль, і це повинно допомогти стабілізуватиієну, але більшу частину широкої різниці в прибутковості, що залишилася, необхідно буде закрити ФРС», - сказали портфельні менеджери з команди Multi Asset в AllianzGI.

«За відсутності дій ФРС шорти по єні можуть почати відновлюватися».

Дані CFTC показують, що ведмежі ставки спекулянтів проти єни на 40% нижче квітневого майже семирічного максимуму, хоча все ще залишаються на рівні $8,61 млрд.

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти по відношенню до шести валют-аналогів, знизився на 0,1% до 103,95 після падіння на 0,38% в середу. У липні індекс впав на 1,7%, що є найслабшим місячним показником цього року.

Євро востаннє коштував $1,0834 після зростання на 1% в липні, а фунт стерлінгів - $1,2852 напередодні політичного рішення Банку Англії, де центральний банк може знизити ставки, але ринки і економісти все ще далекі від впевненості в цьому.

Оскільки ФРС залишається залежною від даних, основна увага інвесторів буде зосереджена на п'ятничному урядовому звіті по зайнятості за липень. Очікується, що він покаже, що роботодавці додали 175 000 робочих місць протягом місяця, згідно з середньою оцінкою економістів, опитаних Reuters. Наступним ключовим звітом буде липневий звіт по інфляції, який має бути опублікований 14 серпня.

Ринки вже деякий час повністю заклали в ціну зниження ставки на 25 базисних пунктів (б.п.) у вересні і додали до ставок на те, що ФРС піде на підвищення, навіть після того, як голова ФРС Джером Пауелл заявив, що політики не думають про зниження процентної ставки на 50 базисних пунктів «прямо зараз».

Трейдери очікують пом'якшення процентних ставок на 72 базисних пункти цього року.

«Ринки очікували більшого зниження ставок, ніж показував червневий графік ФРС, що передував вчорашньому оголошенню. І голова Пауелл, схоже, не висловив жодних заперечень цій думці», - сказав Чару Чанана, голова валютної стратегії Saxo.

«Це зміцнило очікування ринку, що більш значне зниження ставок залишається ймовірним і буде сильно залежати від того, як розвиватиметься економіка далі».

Що стосується інших валют, то австралійський долар мало змінився і склав $0,6531 після зниження на 2% в липні, а новозеландський долар востаннє коштував $0,5954.