S&P 500, Nasdaq зросли завдяки ралі акцій виробників мікрочіпів та сигналам ФРС про зниження ставок

S&P 500 та Nasdaq досягли найбільшого денного приросту з 22 лютого, а індекс Dow виріс у середу на фоні ралі акцій технологічних компаній, а Федеральна резервна система США залишила процентні ставки без змін, водночас сигналізуючи про можливе пом'якшення у вересні, якщо інфляція сповільниться.

Сім з 11 секторів S&P 500 виросли, на чолі з технологічними та дискреційними споживчими акціями (consumer discretionary stocks). Сектори охорони здоров'я, нерухомості та споживчих товарів були найслабшими.

ФРС зберегла базову процентну ставку «овернайт» в діапазоні 5,25%-5,50% після завершення дводенного засідання в середу, але відкрила двері для пом'якшення у вересні, за сім тижнів до листопадових виборів в США. Базова дохідність 10-річних облігацій США впала на 9,8 базисних пунктів до 4,043%.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 0,24% до 40 842,79, S&P 500 - на 1,58% до 5 522,30, а Nasdaq Composite - на 2,64% до 17 599,40.

«Це був найгірший секрет на планеті, що ФРС не збиралася знижувати ставку в липні», - сказав Джейк Доллархайд, генеральний директор Longbow Asset Management в Талсі, штат Оклахома, - «ФРС матиме свій день під сонцем у вересні зі зниженням ставки на 25 або 50 базисних пунктів, але я не здивуюся, якщо це вже враховано в ціні акцій».

Під час своєї прес-конференції голова ФРС Джером Пауелл сказав, що політики обговорювали аргументи на користь зниження ставок, але «переважна більшість» погодилась, що зараз не найкращий час.

«Заява зовсім не зрушила з місця», - сказав Марк Малек, головний інвестиційний директор Siebert Next в Нью-Йорку, посилаючись на офіційну заяву ФРС. «Але, слухаючи його, стає зрозуміло, що вони всі налаштовані на зниження ставки у вересні, і вони збираються зберегти свою опціональність».

Дані, опубліковані рано в середу, показали, що в липні заробітна плата в приватному секторі США зросла набагато менше, ніж очікувалося, що свідчить про ослаблення постійної напруженості на ринку праці.

За місяць S&P 500 виріс на 1,1%, Dow підскочив на 4,4%, а Nasdaq втратив 0,8%.

Акції Nvidia підскочили майже на 13%, чому сприяв райдужний прогноз продажів чіпів штучного інтелекту на 2024 рік від компанії Advanced Micro Devices, чиї акції також зросли на 4,3%. Індекс Філадельфійської фондової біржі SE Semiconductor виріс майже на 7%.

Адміністрація президента США Джо Байдена планує представити в наступному місяці нове правило, яке розширить повноваження США щодо припинення експорту обладнання для виробництва напівпровідників з деяких зарубіжних країн до китайських виробників мікросхем, повідомили Reuters два джерела, знайомих з цим питанням.

Microsoft впала на 1% після того, як опублікувала величезні витрати, пов'язані зі штучним інтелектом. Акції Meta підскочили на 5% після дзвоника, оскільки її прибуток перевершив очікування ринку. Apple і Amazon.com, які повідомлять про прибутки в четвер, закрилися на 1,5% і 2,9% відповідно.

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростають, переважали над акціями, що падають, у співвідношенні 2,23 до 1. На Nasdaq 2,603 акції зросли, а 1,648 впали, оскільки кількість акцій з додатковою емісією перевищила кількість акцій, що знизились, у співвідношенні 1,58 до 1.

Індекс S&P 500 показав 68 нових 52-тижневих максимумів і один новий мінімум, в той час як Nasdaq Composite зафіксував 168 нових максимумів і 104 нових мінімумів.

Загальний обсяг торгів на американських біржах склав 13,3 мільярда доларів, порівняно з 20-денним ковзним середнім показником у 13,27 мільярда.