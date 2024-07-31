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Санкції працюють: Експорт товарів із Туреччини до Росії обвалився на третину через проблеми з розрахунками
15:51 31.07.2024 |
У першому півріччі 2024 року експорт товарів з Туреччини до Росії впав до $4,16 млрд - це на 28,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Зокрема, у червні він зменшився до $670 млн, порівняно із $956 млн у червні минулого року, свідчать підрахунки російського інформагентства РБК на основі даних турецького статистичного відомства TurkStat.
Водночас Туреччина суттєво зменшила імпорт товарів із Росії, переважно нафти та газу.
Дані TurkStat свідчать, що у першому півріччі 2024 року Туреччина імпортувала російських товарів на $22,04 млрд, це на 10,3% менше, ніж за першу половину 2023 року.
На зменшення обсягів двосторонньої торгівлі вплинула загроза вторинних санкцій США щодо турецьких банків, які приймають платежі з Росії.
Як повідомлялося, проблеми з банківськими платежами між РФ та Туреччиною виникли наприкінці 2023 року. Тоді президент США Джо Байден підписав указ, який дозволяє американському Мінфіну запроваджувати вторинні санкції проти фінансових організацій третіх країн за співпрацю з російськими підсанкційними компаніями та допомогу військово-промисловому комплексу (ВПК) Росії. У червні цього року США включили до визначення ВПК РФ усі компанії та всіх фізичних осіб, які раніше потрапили під санкції.
На тлі цього у Кремлі скаржилися на "абсолютно безпрецедентний, неприкритий та агресивний тиск" на Туреччину з боку США. Також там запевняли, що ведуть діалог із турецькою владою та шукають способи вирішення проблеми.
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