Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар США дешевшає до євро й стабільний до фунта перед публікацією підсумків засідання ФРС

15:46 31.07.2024 |

Фінанси

 

Долар США дешевшає в парі з євро і стабільний до фунта стерлінгів на торгах у середу.

Трейдери очікують завершення засідання Федеральної резервної системи (ФРС), а також заяв голови американського ЦБ Джерома Павелла. Підсумки засідання буде підбито о 21:00 кч, пресконференція Павелла розпочнеться о 21:30 EET.

Ринок упевнений, що ФРС збереже базову процентну ставку в поточному діапазоні 5,25-5,5% річних на липневому засіданні. Водночас інвестори вважають, що регулятор постарається підготувати ґрунт для зниження ставки у вересні.

Пара євро/долар за даними на 15:15 кч торгується на рівні $1,0835 порівняно з $1,0817 на закриття попередньої сесії.

Попередні дані статистичного управління Європейського Союзу, опубліковані в середу, показали несподіване посилення інфляції в єврозоні цього місяця.

Споживчі ціни в липні збільшилися на 2,6% у річному виразі після підвищення на 2,5% місяцем раніше. Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачав зростання на 2,4%. Темпи інфляції у сфері послуг сповільнилися до 4% із червневих 4,1%.

"Ослаблення інфляції у сфері послуг означає, що зниження ставок Європейським центральним банком у вересні, як і раніше, ймовірне, проте не на 100%", - зазначають експерти Capital Economics.

Вартість фунта стерлінгів до долара становить $1,2841 проти $1,2836 за підсумками торгів у вівторок. Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачає зниження ставки британським ЦБ у четвер до 5% з 5,25%.

Курс долара щодо єни впав під час торгів до 150,07 єни з 152,78 єни на закриття попередніх торгів.

Банк Японії підвищив ключову процентну ставку до 0,25% з 0-0,1% за підсумками дводенного засідання, що завершилося в середу. Крім того, ЦБ заявив про плани скорочення щомісячних обсягів викупу облігацій.

Вартість долара в парі з офшорним юанем становить 7,2245 юаня порівняно з 7,2440 юаня на закриття попередніх торгів.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,41%, ширший WSJ Dollar Index - 0,46%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,0291
  0,0187
 0,05
EUR
 1
 44,4181
  0,0126
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7294  0,02 0,05 41,3265  0,04 0,09
EUR 44,1553  0,02 0,04 44,8706  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0100  0,02 0,04 41,0400  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес