Долар США дешевшає до євро й стабільний до фунта перед публікацією підсумків засідання ФРС

Долар США дешевшає в парі з євро і стабільний до фунта стерлінгів на торгах у середу.

Трейдери очікують завершення засідання Федеральної резервної системи (ФРС), а також заяв голови американського ЦБ Джерома Павелла. Підсумки засідання буде підбито о 21:00 кч, пресконференція Павелла розпочнеться о 21:30 EET.

Ринок упевнений, що ФРС збереже базову процентну ставку в поточному діапазоні 5,25-5,5% річних на липневому засіданні. Водночас інвестори вважають, що регулятор постарається підготувати ґрунт для зниження ставки у вересні.

Пара євро/долар за даними на 15:15 кч торгується на рівні $1,0835 порівняно з $1,0817 на закриття попередньої сесії.

Попередні дані статистичного управління Європейського Союзу, опубліковані в середу, показали несподіване посилення інфляції в єврозоні цього місяця.

Споживчі ціни в липні збільшилися на 2,6% у річному виразі після підвищення на 2,5% місяцем раніше. Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачав зростання на 2,4%. Темпи інфляції у сфері послуг сповільнилися до 4% із червневих 4,1%.

"Ослаблення інфляції у сфері послуг означає, що зниження ставок Європейським центральним банком у вересні, як і раніше, ймовірне, проте не на 100%", - зазначають експерти Capital Economics.

Вартість фунта стерлінгів до долара становить $1,2841 проти $1,2836 за підсумками торгів у вівторок. Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачає зниження ставки британським ЦБ у четвер до 5% з 5,25%.

Курс долара щодо єни впав під час торгів до 150,07 єни з 152,78 єни на закриття попередніх торгів.

Банк Японії підвищив ключову процентну ставку до 0,25% з 0-0,1% за підсумками дводенного засідання, що завершилося в середу. Крім того, ЦБ заявив про плани скорочення щомісячних обсягів викупу облігацій.

Вартість долара в парі з офшорним юанем становить 7,2245 юаня порівняно з 7,2440 юаня на закриття попередніх торгів.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,41%, ширший WSJ Dollar Index - 0,46%.