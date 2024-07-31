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Єна готується до рішення Банку Японії. Євро виріс на 0,06% до $ 1,0823

08:10 31.07.2024 |

Фінанси

 

У середу курс ієни наблизився до максимуму за два з половиною місяці напередодні рішення Банку Японії, в якому інвестори очікують планів щодо скорочення величезної програми викупу облігацій і натяків на те, коли він підвищить процентні ставки.

Австралійський долар впав до найнижчого рівня з травня після того, як базова інфляція несподівано знизилася і зменшила ризик чергового підвищення ставок. Юань мало змінився після того, як офіційний індекс менеджерів із закупівель (PMI) показав, що виробнича активність у Китаї сповільнюється третій місяць поспіль.

Середа обіцяє бути насиченим днем, оскільки інвестори також отримають дані по інфляції у Франції та інших країнах єврозони, а також рішення Федеральної резервної системи США щодо монетарної політики.

Поширення геополітичного насильства також тримає ринки в напрузі.

Австралійський долар знизився на 0,63% до $0,6497, впавши більш ніж на 0,8% до приблизно тримісячного мінімуму в $0,64825 після виходу даних по індексу споживчих цін, оскільки трейдери зменшили бети на підвищення процентної ставки Резервним банком Австралії (РБА).

Це призвело до щомісячної втрати валюти майже на 2%.

«Індекс споживчих цін виявився м'якшим, ніж прогнозувалося, особливо за показником скорегованого середнього значення, за яким пильно стежить РБА. Це значно знизило ймовірність того, що наступне засідання в серпні відбудеться в прямому ефірі, і відродило можливість зниження ставки до кінця року», - сказав старший корпоративний валютний дилер Convera Джеймс Кніветон.

У Китаї виробнича активність скоротилася в липні третій місяць поспіль, зберігаючи очікування подальших заходів економічного стимулювання.

Це мало вплинуло на курс юаня, який востаннє піднявся більш ніж на 0,2% до 7,2325 за долар США, завдяки тому, що центральний банк Китаю встановив сильну середню точку, навколо якої він дозволяє валюті торгуватися.

Головною ринковою подією азіатської торгової сесії є результати останнього засідання Банку Японії, за підсумками якого єна зросла на 0,17% до 152,49 за долар.

На попередній сесії вона підскочила на 0,8% після повідомлень про те, що Банк Японії розглядає можливість підвищення короткострокових процентних ставок до 0,25%.

Єна, схоже, закінчила липень зі зростанням на 5,5%, що стало її найкращим місяцем з листопада 2022 року, завдяки інтервенціям і розгортанню коротких операцій з єною в очікуванні рішення Банку Японії.

«Ми вважаємо, що на липневому засіданні Банк Японії, ймовірно, досягне значного прогресу у відході від неортодоксальної політики, зменшивши обсяги купівлі облігацій та підвищивши процентні ставки», - сказав Грегор Хірт, глобальний директор з мульти-активів в Allianz Global Investors.

Євро виріс на 0,06% до $ 1,0823 і налаштований на зростання на 0,95% за липень, чому сприяло ослаблення долара.

Дані у вівторок показали, що економіка єврозони зросла трохи більше, ніж очікувалося, за три місяці до червня, але перспективи на решту року не такі райдужні.

Фунт стерлінгів виріс на 0,05% до $1,2844, а місячний приріст становив 1,5%. Індекс долара знизився на 0,05% до 104,39 і втратив 1,3% за місяць.

Трейдери чекають на рішення ФРС - ймовірно, наступного головного каталізатора руху валютних курсів після Банку Японії - де, за очікуваннями ринку, політики закладуть основу для зниження ставки у вересні.

Ринки очікують, що у вересні почнеться цикл пом'якшення ФРС, а до кінця року в ціні буде закладено зниження ставок на 68 базисних пунктів.

«Ми очікуємо, що ФРС відкриє двері для першого зниження процентної ставки у вересні. На нашу думку, такий крок сьогодні може дати неправильний сигнал ринкам і налякати інвесторів», - сказав головний ринковий стратег Barclays Private Bank Жюльєн Лафарг (Julien Lafargue).

«З іншого боку, оскільки ринки вже заклали в ціни трохи більше, ніж 25 б.п. скорочення ставки у вересні, ФРС може бути важко протистояти цим очікуванням».

У той же час новозеландський долар виріс на 0,13% до $0,59105, хоча в липні він впав на 3%.
За матеріалами: investing.com
 

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