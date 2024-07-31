S&P 500, Nasdaq спіткнулися на обережності перед звітністю технологічних компаній

S&P 500 і Nasdaq закрилися з пониженням у вівторок, під тиском слабких акцій технологічних компаній і мега-компаній напередодні звітності технологічних компаній-лідерів, але індекс Доу продемонстрував скромний ріст.

Microsoft, яку багато хто вважає лідером гонки штучного інтелекту, впала на 0,89% до $422,92 напередодні квартальних результатів. Після закриття торгів виробник програмного забезпечення впав приблизно на 5% після публікації результатів, які не виправдали очікувань щодо квартального зростання його хмарного сервісу Azure.

Виробник чіпів Nvidia, який вважається головним бенефіціаром потенційного зростання штучного інтелекту і другим найкращим показником S&P 500 за підсумками року, впав на 7,04% до $103,73, потягнувши за собою акції інших виробників чіпів, що призвело до падіння індексу напівпровідникових компаній Філадельфії на 3,88%.

Інші мега-компанії, такі як Apple, Amazon.com і Meta Platforms, повинні відзвітувати про прибутки на цьому тижні. Акції Apple виросли на 0,26% до $218,80, але Amazon знизився на 0,81% до $181,71, а Meta втратила 0,54% до $463,19 через побоювання щодо оцінки.

«Багато людей зараз дивляться на штучний інтелект і кажуть, що це все чудово, але як я можу заробити на цьому гроші, - сказав Стівен Массокка, старший віце-президент Wedbush Securities в Сан-Франциско.

«У фінансовому плані компанії, ймовірно, працюють досить добре, але питання в тому, скільки ви за це платите? Це не дешеві акції, тому ви повинні дивитися на них з відкритими очима».

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 203,40 пункти, або на 0,5%, до 40 743,33, S&P 500 втратив 27,10 пунктів, або 0,5%, до 5 436,44, а Nasdaq Composite втратив 222,78 пункти, або 1,28%, до 17 147,42.

Індекс Russell 2000 з малою капіталізацією зріс на 0,35%, а індекс S&P Value 500 - на 0,52%, що було підтримано фінансовими показниками, які підскочили на 1,19%, випередивши ширший ринок. Це продовжило нещодавню ротацію з більш дорогих акцій, оскільки ринок зміцнив очікування, що Федеральна резервна система знизить ставки цього року на фоні ознак помірної інфляції.

Енергетика, що зросла на 1,54%, та фінансовий сектор показали найкращі результати серед 11 основних секторів S&P, в той час як технологічний сектор, що знизився на 2,2%, був найслабшим.

Минулого тижня акції компаній групи Megacap впали через розчаровуючі результати Tesla та вищий прогноз витрат Alphabet, що спричинило загальний розпродаж на ринку.

Ринок робить ставку на невелику ймовірність того, що ФРС знизить ставки щонайменше на 25 базисних пунктів в кінці свого засідання в середу, але він повністю враховує зниження ставок на вересневому засіданні центрального банку США, як показав CME FedWatch Tool.

Цього тижня заплановано кілька випусків даних по ринку праці, кульмінацією яких стане урядовий звіт по заробітній платі в п'ятницю. У вівторок опитування про кількість вакансій і плинність робочої сили показало 8,18 млн. вакансій в червні, в той час як економісти очікували 8 млн. вакансій.

Серед окремих акцій, Procter & Gamble втратили 4,84% до $161,70 після того, як не виправдали очікування щодо продажів у четвертому кварталі.

Акції Merck впали на 9,81% до $115,25 після того, як виробник ліків знизив свій річний прогноз прибутку. CrowdStrike впав на 9,72% до $233,65 після повідомлення про те, що Delta Air Lines звернулася за компенсацією до компанії з кібербезпеки і Microsoft за глобальний кіберзбій у роботі перевізника на початку цього місяця.

Компанія F5, що надає послуги з кібербезпеки та хмарних сервісів, зросла на 12,99% до $200,66 після того, як спрогнозувала результати четвертого кварталу, що перевищили очікування.

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростають, переважали над тими, що падають, в співвідношенні 1,54 до 1. На біржі Nasdaq кількість акцій, що впали в ціні, перевищила кількість акцій, що зросли, у співвідношенні 1,16 до 1.

Індекс S&P 500 досягнув 73 нових 52-тижневих максимумів і одного нового мінімуму, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 133 нових максимуми і 126 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 11,25 мільярдів акцій, порівняно з 11,19 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.