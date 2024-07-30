Долар США стабільний до євро, дорожчає щодо фунта та єни

Долар США стабільний у парі з євро на торгах у вівторок, зміцнюється до фунта стерлінгів та єни.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,07%, ширший WSJ Dollar Index - 0,13%.

Пара євро/долар за даними на 15:20 EET торгується на рівні $1,0823 порівняно з $1,0821 на закриття попередньої сесії.

Попередні дані Федерального статистичного управління Німеччини (Destatis), оприлюднені у вівторок, показали несподіване пришвидшення інфляції в країні.

Споживчі ціни у ФРН, гармонізовані зі стандартами Євросоюзу, в липні збільшилися на 2,6% у річному виразі після підвищення на 2,5% місяцем раніше. Зростання споживчих цін порівняно з попереднім місяцем прискорилося до 0,5% з 0,2% у червні. Темпи підйому обох показників перевершили прогнози ринку.

Цього тижня трейдери очікують засідань Федеральної резервної системи, Банку Англії та Банку Японії.

Ринок упевнений, що Федрезерв не змінюватиме базової відсоткової ставки на майбутньому засіданні й розпочне пом'якшення грошово-кредитної політики у вересні, зазначає Trading Economics.

Водночас очікування експертів щодо дій Банку Англії розходяться. Консенсус-прогноз аналітиків передбачає, що британський ЦБ опустить ставку в четвер на 25 базисних пунктів - до 5% річних. Водночас сигнали збереження стійкої інфляції у сфері послуг можуть утримати британського регулятора від цього кроку, пише газета Financial Times.

Вартість фунта стерлінгів до долара становить $1,2842 проти $1,2861 за підсумками торгів у понеділок.

Курс долара щодо єни становить 154,97 єни порівняно із 154,03 єни на закриття попередніх торгів. Консенсус-прогноз експертів передбачає підвищення ключової ставки Банком Японії на 10 б.п. на засіданні в середу, за даними Trading Economics. Ринок також очікує, що японський ЦБ оголосить про згортання програми викупу облігацій.

Вартість долара в парі з офшорним юанем становить 7,2661 юаня порівняно з 7,2716 юаня на закриття попередніх торгів.