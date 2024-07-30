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Попит на золото у II кв. знизився на 6%, пропозиція зросла на 4%
14:41 30.07.2024 |
Світовий попит на золото без урахування позабіржових угод (OTC) у другому кварталі 2024 року знизився на 6% порівняно з аналогічним періодом 2023 року і склав 929 тонн, підрахував World Gold Council (WGC).
Через високі ціни на золото попит на ювелірні прикраси впав на 19% - до 391 тонни, відповідно скоротився попит на золото з боку ювелірної галузі - на 17%, до 411 тонн.
Частково спад на ювелірному ринку був компенсований зростанням попиту на золото в інших галузях. Зокрема, в технологічному секторі споживання зросло на 11%, до 81 тонни, завдяки використанню золота в електроніці, передусім у чипах для напряму ШІ, що набирає популярності. Центробанки, намагаючись захистити і диверсифікувати свої портфелі, збільшили закупівлі золота на 6% - до 183 тонн.
Пропозиція на ринку золота зросла на 4% - до 1 тис. 258 тонн. Зокрема видобуток виявився рекордним для другого кварталу - 929 тонн.
Надлишок пропозиції, 329 тонн, абсорбував ринок OTC, його частка в квартальних закупівлях виявилася досить суттєвою. Разом із попитом з боку центробанків OTC-ринок став драйвером зростання цін на золото.
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