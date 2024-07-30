Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Попит на золото у II кв. знизився на 6%, пропозиція зросла на 4%

14:41 30.07.2024 |

Фінанси

 

Світовий попит на золото без урахування позабіржових угод (OTC) у другому кварталі 2024 року знизився на 6% порівняно з аналогічним періодом 2023 року і склав 929 тонн, підрахував World Gold Council (WGC).

Через високі ціни на золото попит на ювелірні прикраси впав на 19% - до 391 тонни, відповідно скоротився попит на золото з боку ювелірної галузі - на 17%, до 411 тонн.

Частково спад на ювелірному ринку був компенсований зростанням попиту на золото в інших галузях. Зокрема, в технологічному секторі споживання зросло на 11%, до 81 тонни, завдяки використанню золота в електроніці, передусім у чипах для напряму ШІ, що набирає популярності. Центробанки, намагаючись захистити і диверсифікувати свої портфелі, збільшили закупівлі золота на 6% - до 183 тонн.

Пропозиція на ринку золота зросла на 4% - до 1 тис. 258 тонн. Зокрема видобуток виявився рекордним для другого кварталу - 929 тонн.

Надлишок пропозиції, 329 тонн, абсорбував ринок OTC, його частка в квартальних закупівлях виявилася досить суттєвою. Разом із попитом з боку центробанків OTC-ринок став драйвером зростання цін на золото.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: золото
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,0291
  0,0187
 0,05
EUR
 1
 44,4181
  0,0126
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7480  0,12 0,30 41,3628  0,11 0,27
EUR 44,1720  0,18 0,41 44,9488  0,22 0,48

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0250  0,04 0,10 41,0500  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес