Попит на золото у II кв. знизився на 6%, пропозиція зросла на 4%

Світовий попит на золото без урахування позабіржових угод (OTC) у другому кварталі 2024 року знизився на 6% порівняно з аналогічним періодом 2023 року і склав 929 тонн, підрахував World Gold Council (WGC).

Через високі ціни на золото попит на ювелірні прикраси впав на 19% - до 391 тонни, відповідно скоротився попит на золото з боку ювелірної галузі - на 17%, до 411 тонн.

Частково спад на ювелірному ринку був компенсований зростанням попиту на золото в інших галузях. Зокрема, в технологічному секторі споживання зросло на 11%, до 81 тонни, завдяки використанню золота в електроніці, передусім у чипах для напряму ШІ, що набирає популярності. Центробанки, намагаючись захистити і диверсифікувати свої портфелі, збільшили закупівлі золота на 6% - до 183 тонн.

Пропозиція на ринку золота зросла на 4% - до 1 тис. 258 тонн. Зокрема видобуток виявився рекордним для другого кварталу - 929 тонн.

Надлишок пропозиції, 329 тонн, абсорбував ринок OTC, його частка в квартальних закупівлях виявилася досить суттєвою. Разом із попитом з боку центробанків OTC-ринок став драйвером зростання цін на золото.