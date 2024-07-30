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"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,0374 грн/$1
12:43 30.07.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 30 липня 2024 року.
|Показник
|29.07.2024
|30.07.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.0682
|41.0374
|-0.075
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 30 липня - 41,0478 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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