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Ціни на золото причаїлися з наближенням засідання ФРС; мідь біля 4-місячного мінімуму
08:37 30.07.2024 |
Ціни на золото трохи зросли у вівторок, стабілізувавшись після різкого падіння на попередній сесії, оскільки очікування засідання Федеральної резервної системи і нових сигналів щодо процентних ставок утримували трейдерів в упередженому ставленні до долара.
Серед промислових металів, ціни на мідь продовжили падіння на тлі постійних побоювань щодо уповільнення попиту в Китаї. Перспектива збільшення виробництва в результаті спільної угоди між BHP і Lundin Mining щодо поглинання Filo Corp і розширення її південноамериканських мідних проектів також тиснула на червоний метал.
На золото тиснуло нічне зростання долара, який зайняв довгі позиції напередодні рішення ФРС по процентній ставці в середу. Спотове золото о 06:25 EET подорожчало на 0,1% до 2387,98 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото з терміном дії в грудні виросли на 0,2% до 2431,35 доларів за унцію.
Жовтий метал утримався від різких коливань на останніх сесіях, ненадовго досягнувши рекордних максимумів на початку місяця через попит на товари-прихістки.
Але золото було відкинуто від цих рекордних максимумів, оскільки увага ринку була зосереджена на процентних ставках в США. Хоча зниження ставок сприяє зростанню цін на дорогоцінні метали, будь-які ознаки протилежного створюють додаткові ризики для сектору.
Ця обережність утримувала трейдерів упередженими до долара, оскільки сьогодні ФРС має розпочати дводенне засідання.
Очікується, що центральний банк залишить ставки без змін за підсумками засідання в середу. Але за будь-якими сигналами про те, коли він планує почати зниження ставок, будуть уважно стежити.
Ринки в цілому очікують зниження ставки на 25 базисних пунктів у вересні, але подальше зниження ставок залишається під питанням.
Інші дорогоцінні метали зросли, але зазнали значних втрат на останніх сесіях. Ф'ючерси на платину зросли на 0,3% до $962,55 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,7% до $28,055 за унцію.
Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,5% до 8 980,0 доларів за тонну, а одномісячні ф'ючерси на мідь впали на 0,9% до 4,0585 доларів за фунт. Обидва контракти були на майже чотиримісячних мінімумах.
Червоний метал зазнавав значних втрат протягом останнього місяця, оскільки постійні побоювання щодо уповільнення китайського попиту погіршували настрої щодо міді. Дані індексу менеджерів із закупівель в середу повинні надати більше інформації щодо Китаю.
Але перспектива збільшення пропозиції також тиснула на мідь.
BHP Group Ltd - найбільша гірничодобувна компанія світу - і канадська Lundin Mining Corporation оголосили про спільну угоду вартістю $4 млрд щодо поглинання південноамериканської міднодобувної компанії Filo Mining Corp з метою розширення своїх проектів в регіоні і збільшення виробництва міді.
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