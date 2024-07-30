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Долар та єна утримують вузькі діапазони перед засіданням Банку Японії та ФРС
08:07 30.07.2024 |
Долар та єна залишалися у вузьких діапазонах у вівторок, оскільки трейдери очікували на низку ключових рішень центральних банків, що розпочнуться із засідань з монетарної політики Банку Японії та Федеральної резервної системи в середині тижня.
Японська валюта взяла перепочинок після нещодавнього ралі, коли Банк Японії розпочав своє дводенне засідання у вівторок, після того як минулого тижня вона зросла більш ніж на 2% по відношенню до долара.
Зіткнення безлічі факторів допомогло єні зміцнитися з 38-річного мінімуму в 161,96 по відношенню до долара на початку місяця, включаючи глобальний фондовий обвал і очікування щодо грошово-кредитної політики.
Банк Японії вже заявив, що оголосить про плани кількісного пом'якшення (QT), причому середній варіант передбачає поступове скорочення вдвічі щомісячної купівлі облігацій протягом дворічного періоду.
Але залишаються питання щодо того, чи підвищить Банк Японії ставки в середу, що стане другим підвищенням ставок в Японії в цьому році, і аналітики вказують на досвід центрального банку, який розчаровує «яструбині» очікування ринку.
«Реальний ризик від Банку Японії - це відмова від підвищення ставок і послаблення єни, враховуючи тенденцію до заниження очікувань на останніх засіданнях, а надії на підвищення ставок досить високі», - сказав Метт Сімпсон, старший ринковий аналітик City Index.
Наразі ринки оцінюють ймовірність підвищення ставки на 10 б.п. на рівні 63%.
Долар США виріс на 0,12%, досягнувши позначки 154,205 за ієну.
Індекс долара, який вимірює курс валюти по відношенню до кошика аналогічних валют, мало змінився і склав 104,64.
Очікується, що цього тижня ФРС збереже свою позицію, але ринки ставлять на те, що центральний банк США почне знижувати ставки на наступному засіданні у вересні.
Інвестори будуть прислухатися до будь-яких натяків, які може зробити голова ФРС Джером Пауелл на своїй прес-конференції щодо того, як скоро політики будуть готові знизити ставки.
Хоча ФРС не засідає в серпні, Пауелл може використати зустріч голів центральних банків в Джексон-Холі наприкінці серпня, щоб підготувати ринок до зниження ставки, надавши політикам більше часу для оцінки економічних даних.
Це стосується і липневого звіту по зайнятості, який буде опублікований в п'ятницю, оскільки чиновники ФРС все більше зосереджуються на потенційній шкоді для ринку праці, якщо вартість запозичень надто довго перевищуватиме інфляцію.
Але нездатність дати чіткий сигнал про зниження ставки у вересні цього тижня може призвести до зміцнення прибутковості казначейських облігацій США і долара, вважає Сімпсон з City Index.
Тим часом, перше зниження процентної ставки Банком Англії з 2020 року висить на волосині на тлі зростаючої невизначеності, оскільки ключові політики не виступають публічно вже більше двох місяців через правила, що діють напередодні виборів, які відбудуться 4 липня.
Востаннє фунт стерлінгів торгувався на рівні $1,28495, знизившись на 0,08% за день. Євро майже не змінився і склав $1,0816.
Австралійський долар впав на 0,05% по відношенню до долара США до $0,6546.
Ківі майже не змінився до $0,5876. Щодо криптовалют, то біткоїн востаннє впав на 0,77% до $66 843,53.
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