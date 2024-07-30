S&P 500 ледь піднявся, оскільки інвестори очікують ключових звітів, даних по зайнятості та результатів засідання ФРС

Індекс S&P 500 ледь піднявся після неспокійної торгової сесії понеділка, оскільки інвестори затамували подих в очікуванні звітності великих технологічних компаній, рішення Федеральної резервної системи щодо зниження процентних ставок і ключових даних по ринку праці в США, які мають бути опубліковані цього тижня.

Квартальні звіти таких важковаговиків ринку, як Microsoft і Apple, Meta і Amazon.com, цього тижня дадуть підказки про те, чи є акції технологічних компаній вразливими, чи можуть вони продовжити своє нещодавнє зростання.

Інвестори сподіваються, що ФРС завершить своє засідання в середу сигналом про те, що вона готується до зниження ставки у вересні в своєму політичному вердикті.

У п'ятницю інвестори будуть уважно стежити за липневим звітом по зайнятості в несільськогосподарському секторі на предмет ознак можливого ослаблення на ринку праці.

«Зрозуміло, що ми вагаємося», - сказала Мона Махаджан, директор і старший інвестиційний стратег Edward Jones, вказуючи на майбутні каталізатори і п'ятничний аванс Уолл-стріт.

«Ринки здебільшого перебувають у вичікувальному режимі. Цього тижня ми маємо важливі економічні новини, як засідання ФРС у середу, так і звіт про зайнятість у п'ятницю. Ми також маємо важливі звіти про прибутки, що виходять від технологічних мега-компаній», - сказала вона.

Технологічні мега-компанії домінували на Волл-стріт під час рекордного зростання, що спонукало інвесторів звернути увагу на відстаючих, таких як компанії з середньою та малою капіталізацією, які, як очікується, отримають вигоду від низьких процентних ставок.

Тим не менш, індекс Russell 2000 з малою капіталізацією втратив 1% після трьох тижнів зростання поспіль.

Промисловий індекс Dow Jones закрився зростанням на 49,41 пункту, або 0,12%, на позначці 40 539,93, в той час як S&P 500 виріс на 4,44 пункту, або 0,08%, до 5 463,54. Nasdaq Composite виріс на 12,32 пункти, або на 0,07%, до 17 370,20.

Серед 11 основних галузевих індексів S&P 500 найбільше зріс індекс споживчих товарів, причому найбільший внесок у нього зробила компанія Tesla, акції якої зросли після того, як Morgan Stanley додав її до списку «найкращих» американських автовиробників.

Найбільше падіння серед основних секторів відбулося в енергетиці, яка втратила 0,9% через падіння цін на нафту.

Акції McDonald's зросли на 3,7% після того, як компанія повідомила, що її акція з продажу обідів за $5, розпочата наприкінці червня, користується популярністю серед клієнтів, які не хочуть купувати більш дорогі страви. В результаті гігант швидкого харчування повідомив про несподіване падіння продажів, яке стало першим за останні 13 кварталів.

Акції Abbott Laboratories знизилися на 0,4% після того, як суд присяжних зобов'язав медичну компанію виплатити $495 млн збитків після судового процесу, який встановив, що її суміш для недоношених дітей спричинила небезпечну хворобу.

Торгівля криптокомпаніями також була нестабільною: Coinbase Global закрився більш ніж на 3%, а Riot Platforms і Marathon Digital впали більш ніж на 5% після стрибка на початку дня, коли ціни на біткоїн досягли семитижневих максимумів.

На Нью-Йоркській фондовій біржі, де було зафіксовано 268 нових максимумів і 47 нових мінімумів, падіння перевищило зростання у співвідношенні 1,24 до 1.

На Nasdaq 1 485 акцій зросли, а 2 731 впали, оскільки падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,84 до 1. Індекс S&P 500 показав 35 нових 52-тижневих максимумів і два нових мінімуми. Nasdaq Composite зафіксував 120 нових максимумів і 80 нових мінімумів.

На американських біржах з рук в руки перейшло 9,96 мільярдів акцій порівняно з 11,16 мільярдів за останні 20 сесій.