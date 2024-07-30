Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

S&P 500 ледь піднявся, оскільки інвестори очікують ключових звітів, даних по зайнятості та результатів засідання ФРС

07:56 30.07.2024 |

Фінанси

 

Індекс S&P 500 ледь піднявся після неспокійної торгової сесії понеділка, оскільки інвестори затамували подих в очікуванні звітності великих технологічних компаній, рішення Федеральної резервної системи щодо зниження процентних ставок і ключових даних по ринку праці в США, які мають бути опубліковані цього тижня.

Квартальні звіти таких важковаговиків ринку, як Microsoft і Apple, Meta і Amazon.com, цього тижня дадуть підказки про те, чи є акції технологічних компаній вразливими, чи можуть вони продовжити своє нещодавнє зростання.

Інвестори сподіваються, що ФРС завершить своє засідання в середу сигналом про те, що вона готується до зниження ставки у вересні в своєму політичному вердикті.

У п'ятницю інвестори будуть уважно стежити за липневим звітом по зайнятості в несільськогосподарському секторі на предмет ознак можливого ослаблення на ринку праці.

«Зрозуміло, що ми вагаємося», - сказала Мона Махаджан, директор і старший інвестиційний стратег Edward Jones, вказуючи на майбутні каталізатори і п'ятничний аванс Уолл-стріт.

«Ринки здебільшого перебувають у вичікувальному режимі. Цього тижня ми маємо важливі економічні новини, як засідання ФРС у середу, так і звіт про зайнятість у п'ятницю. Ми також маємо важливі звіти про прибутки, що виходять від технологічних мега-компаній», - сказала вона.

Технологічні мега-компанії домінували на Волл-стріт під час рекордного зростання, що спонукало інвесторів звернути увагу на відстаючих, таких як компанії з середньою та малою капіталізацією, які, як очікується, отримають вигоду від низьких процентних ставок.
Тим не менш, індекс Russell 2000 з малою капіталізацією втратив 1% після трьох тижнів зростання поспіль.

Промисловий індекс Dow Jones закрився зростанням на 49,41 пункту, або 0,12%, на позначці 40 539,93, в той час як S&P 500 виріс на 4,44 пункту, або 0,08%, до 5 463,54. Nasdaq Composite виріс на 12,32 пункти, або на 0,07%, до 17 370,20.

Серед 11 основних галузевих індексів S&P 500 найбільше зріс індекс споживчих товарів, причому найбільший внесок у нього зробила компанія Tesla, акції якої зросли після того, як Morgan Stanley додав її до списку «найкращих» американських автовиробників.

Найбільше падіння серед основних секторів відбулося в енергетиці, яка втратила 0,9% через падіння цін на нафту.

Акції McDonald's зросли на 3,7% після того, як компанія повідомила, що її акція з продажу обідів за $5, розпочата наприкінці червня, користується популярністю серед клієнтів, які не хочуть купувати більш дорогі страви. В результаті гігант швидкого харчування повідомив про несподіване падіння продажів, яке стало першим за останні 13 кварталів.

Акції Abbott Laboratories знизилися на 0,4% після того, як суд присяжних зобов'язав медичну компанію виплатити $495 млн збитків після судового процесу, який встановив, що її суміш для недоношених дітей спричинила небезпечну хворобу.

Торгівля криптокомпаніями також була нестабільною: Coinbase Global закрився більш ніж на 3%, а Riot Platforms і Marathon Digital впали більш ніж на 5% після стрибка на початку дня, коли ціни на біткоїн досягли семитижневих максимумів.

На Нью-Йоркській фондовій біржі, де було зафіксовано 268 нових максимумів і 47 нових мінімумів, падіння перевищило зростання у співвідношенні 1,24 до 1.

На Nasdaq 1 485 акцій зросли, а 2 731 впали, оскільки падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,84 до 1. Індекс S&P 500 показав 35 нових 52-тижневих максимумів і два нових мінімуми. Nasdaq Composite зафіксував 120 нових максимумів і 80 нових мінімумів.

На американських біржах з рук в руки перейшло 9,96 мільярдів акцій порівняно з 11,16 мільярдів за останні 20 сесій.

За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,0291
  0,0187
 0,05
EUR
 1
 44,4181
  0,0126
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7480  0,12 0,30 41,3628  0,11 0,27
EUR 44,1720  0,18 0,41 44,9488  0,22 0,48

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0250  0,04 0,10 41,0500  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес