Долар США зміцнюється до євро і фунта стерлінгів, стабільний у парі з єною

Долар США зміцнюється до євро і фунта стерлінгів на торгах у понеділок, стабільний у парі з єною.

Цього тижня трейдери чекають засідань Федеральної резервної системи (ФРС), Банку Англії та Банку Японії.

Ринок упевнений, що Федрезерв не стане змінювати базову відсоткову ставку на майбутньому засіданні та розпочне пом'якшення грошово-кредитної політики у вересні, зазначає Trading Economics. Інвестори чекатимуть від ФРС сигналів про те, як швидко регулятор має намір знижувати ставку в найближчі місяці.

Невеликі зміни в риториці ФРС або її голови Джерома Пауелла можуть серйозно вплинути на фінансові ринки, зазначає валютний аналітик Commonwealth Bank of Australia Христина Кліфтон. Несподівано "яструбині" або "менш голубині" сигнали від ФРС підтримають долар, каже Кліфтон, слова якої наводить The Wall Street Journal.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,18%, ширший WSJ Dollar Index - 0,13%.

Пара євро/долар за даними на 14:50 EET торгується на рівні $1,0826 порівняно з $1,0858 на закриття попередньої сесії.

Цього тижня також буде опубліковано низку важливих статданих щодо економіки єврозони, які можуть вплинути на прогнози трейдерів щодо подальшої політики Європейського центрального банку (ЄЦБ). Так, у вівторок буде оприлюднено попередні дані про динаміку ВВП єврозони за другий квартал.

Наразі трейдери оцінюють майже в 90% шанси на чергове зниження ставок ЄЦБ у вересні.

Вартість фунта стерлінгів до долара становить $1,2835 проти $1,2867 за підсумками торгів у п'ятницю.

Трейдери вважають, що Банк Англії може опустити базову ставку на 25 базисних пунктів - до 5% річних на майбутньому засіданні. Водночас сигнали збереження стійкої інфляції у сфері послуг можуть утримати британського регулятора від цього кроку, пише газета Financial Times.

Курс долара щодо єни становить 153,74 єни порівняно з 153,76 єни на закриття ринку в п'ятницю. Консенсус-прогноз експертів передбачає підвищення ключової ставки Банком Японії на 10 б.п. на майбутньому засіданні, за даними Trading Economics. Ринок також чекає, що японський ЦБ оголосить про згортання програми викупу облігацій.

Єна знову почне дешевшати, якщо Банк Японії, всупереч очікуванням ринку, не підніме ставку в середу, зазначає експерт MUFG Лі Хардман. У цьому випадку курс долара може знову піднявся вище 155 єн, вважає Хардман.

Вартість долара в парі з офшорним юанем становить 7,2704 юаня порівняно з 7,2630 юаня на закриття попередніх торгів.

