Фінансові новини
- |
- 30.07.24
- |
- 06:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар США зміцнюється до євро і фунта стерлінгів, стабільний у парі з єною
15:46 29.07.2024 |
Долар США зміцнюється до євро і фунта стерлінгів на торгах у понеділок, стабільний у парі з єною.
Цього тижня трейдери чекають засідань Федеральної резервної системи (ФРС), Банку Англії та Банку Японії.
Ринок упевнений, що Федрезерв не стане змінювати базову відсоткову ставку на майбутньому засіданні та розпочне пом'якшення грошово-кредитної політики у вересні, зазначає Trading Economics. Інвестори чекатимуть від ФРС сигналів про те, як швидко регулятор має намір знижувати ставку в найближчі місяці.
Невеликі зміни в риториці ФРС або її голови Джерома Пауелла можуть серйозно вплинути на фінансові ринки, зазначає валютний аналітик Commonwealth Bank of Australia Христина Кліфтон. Несподівано "яструбині" або "менш голубині" сигнали від ФРС підтримають долар, каже Кліфтон, слова якої наводить The Wall Street Journal.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,18%, ширший WSJ Dollar Index - 0,13%.
Пара євро/долар за даними на 14:50 EET торгується на рівні $1,0826 порівняно з $1,0858 на закриття попередньої сесії.
Цього тижня також буде опубліковано низку важливих статданих щодо економіки єврозони, які можуть вплинути на прогнози трейдерів щодо подальшої політики Європейського центрального банку (ЄЦБ). Так, у вівторок буде оприлюднено попередні дані про динаміку ВВП єврозони за другий квартал.
Наразі трейдери оцінюють майже в 90% шанси на чергове зниження ставок ЄЦБ у вересні.
Вартість фунта стерлінгів до долара становить $1,2835 проти $1,2867 за підсумками торгів у п'ятницю.
Трейдери вважають, що Банк Англії може опустити базову ставку на 25 базисних пунктів - до 5% річних на майбутньому засіданні. Водночас сигнали збереження стійкої інфляції у сфері послуг можуть утримати британського регулятора від цього кроку, пише газета Financial Times.
Курс долара щодо єни становить 153,74 єни порівняно з 153,76 єни на закриття ринку в п'ятницю. Консенсус-прогноз експертів передбачає підвищення ключової ставки Банком Японії на 10 б.п. на майбутньому засіданні, за даними Trading Economics. Ринок також чекає, що японський ЦБ оголосить про згортання програми викупу облігацій.
Єна знову почне дешевшати, якщо Банк Японії, всупереч очікуванням ринку, не підніме ставку в середу, зазначає експерт MUFG Лі Хардман. У цьому випадку курс долара може знову піднявся вище 155 єн, вважає Хардман.
Вартість долара в парі з офшорним юанем становить 7,2704 юаня порівняно з 7,2630 юаня на закриття попередніх торгів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Снаряди для HIMARS, ракети і не лише. США оголосили два пакети допомоги Україні
|Підвищення податків: Замість військового збору Рада може збільшити ставку ПДВ, – Стефанчук
|Дуже врожайні вихідні. ГУР підтверджує ураження Ту-22М3 на аеродромі «Оленья» та НПЗ
|Times дізналося, чому Британія не дозволяє Україні бити ракетами Storm Shadow по РФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|Долар США зміцнюється до євро і фунта стерлінгів, стабільний у парі з єною
|НБУ в термін до кінця липня виконав чотири з дев'яти кроків матриці посилення ринку капіталу за програмою з МВФ
|Банки зафіксували приплив коштів клієнтів та очікують продовження цього тренду – результати Опитування про банківське фондування
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,0682 грн/$1
|Банки у червні видали підприємцям майже 770 кредитів
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 29.07.24
Бізнес
|Хакери імітують сайт UKR.NET для викрадення поштових акаунтів - CERT-UA
|Google Диск додає автоматично створені субтитри до відео
|Meta отримає штраф ЄС у розмірі до 10% глобального доходу до жовтня - Reuters
|Google оновила Play Store, додавши безліч нових функцій, зокрема з ШІ
|Volkswagen відклав запуск електромобілів нового покоління
|Комп'ютерний збій ціною в $5,4 млрд: страховики оцінили збитки компаній зі списку Fortune 500
|Дослідження показують, що штучний інтелект не тільки збільшив навантаження, але й знизив продуктивність працівників