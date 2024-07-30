НБУ в термін до кінця липня виконав чотири з дев'яти кроків матриці посилення ринку капіталу за програмою з МВФ

Національний банк України (НБУ) дотепер реалізував чотири з дев'яти кроків, запланованих ним під час третього перегляду програми розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом (МВФ) до кінця липня цього року, решту п'ять було відтерміновано, повідомила пресслужба регулятора у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, серед виконаних заходів, відповідальність за які несе НБУ або в реалізації яких брав участь: підготовка законопроєкту щодо створення повноцінної системи військового страхування, розробка концептуальної записки щодо регуляторних вимог до платежів між фізичними особами (p2p), підготовка Стратегії відновлення кредитування та надання пропозиції щодо запровадження загальнодоступної бази даних цін на операції з нерухомістю, а також індексів цін на житлову та комерційну нерухомість.

"Національний банк ще в травні підготував проєкт закону щодо побудови та впровадження системи страхування воєнних ризиків, який наразі опрацьовується робочою групою у складі представників НБУ, Міністерства економіки та Міністерства фінансів спільно з експертами Світового банку та представниками страхового ринку", - прокоментував НБУ виконання одного з пунктів.

Нацбанк також запевнив, що концептуальну записку щодо платежів p2p уже розроблено та погоджено з колегами з МВФ.

Терміни виконання п'яти інших кроків було перенесено. Зокрема, надання пропозицій Нацбанком щодо вдосконалення інфраструктури ринку капіталу для спрощення прямого доступу іноземних інвесторів до ринкових боргових інструментів України, передбачене на кінець квітня-2024 року, було розбите на кілька поступових кроків із різними термінами виконання.

"Зокрема, в результаті співпраці між НБУ та НКЦПФР і на підставі консультацій з МВФ ухвалено рішення щодо двоетапного підходу до впровадження механізму для прямого доступу іноземних інвесторів до вітчизняних ринкових боргових інструментів (крім державних цінних паперів)", - пояснює НБУ.

Регулятор нагадав про нещодавно ухвалені зміни до нормативно-правової бази НБУ, які дають змогу розширити функціонування "лінку" з міжнародним депозитарієм Clearstream Banking Luxembourg (CBL) на муніципальні облігації та інші боргові інструменти, пов'язані з відновленням і реконструкцією України.

"Також НКЦПФР, Національний депозитарій України (НДУ) і НБУ за підтримки МВФ до кінця липня 2025 року працюватимуть над тим, щоб установити прямий "лінк" між НДУ і CBL, щоб забезпечити доступ інвесторів до ширшого кола інструментів і ринків. НБУ, НКЦПФР і Міністерство фінансів до кінця серпня 2024 року запропонують подальші заходи, спрямовані на вдосконалення інфраструктури ринків капіталу", - поінформував центробанк.

Зазначається, що НБУ до кінця червня розробив проєкт змін до ст. 52 закону "Про банки і банківську діяльність" щодо врахування зауважень наглядових органів під час визнання пов'язаних осіб, і наразі ці зміни обговорюються з МВФ. За результатами четвертого перегляду програми EFF термін впровадження заходу було перенесено з кінця червня на кінець липня 2024 року.

"У липні 2024 року розпочалася робота з експертами МВФ щодо підготовки концепції для впровадження ринку похідних фінансових інструментів (включно з форвардами). Згідно з оновленим МЕФП (Меморандумом про економічну та фінансову політику - ІФ-У), концептуальну записку необхідно підготувати до кінця жовтня 2024 року", - прокоментував НБУ стан виконання ще одного з дев'яти кроків із первинним терміном виконання до кінця липня цього року.

Щодо підготовки змін до наглядової системи, які включатимуть специфічні ризики банківських послуг, то за результатами четвертого перегляду EFF було погоджено перенесення терміну виконання цього кроку з кінця липня на кінець грудня 2024 року.

Нацбанк наголосив, що рішенням його правління від 11 травня цього року №164-рш уже затверджено порядок здійснення поточного моніторингу фінансового стану банку та показників банківської групи, яким визначено пріоритети наглядової діяльності та єдині підходи до здійснення моніторингу з урахуванням ризик-орієнтованого підходу до нагляду.

"На початку липня також відбулася технічна місія МВФ з цього питання. Експерти МВФ підтримують запропоноване НБУ бачення цільової побудови наглядової системи. Зараз фіналізуємо концепцію за результатами технічної місії та переходимо до напрацювання нормативно-правових актів. Термін - до кінця року", - повідомив центробанк.

Нарешті, перенесено термін поліпшення закону "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та приведення його у відповідність до міжнародних стандартів оцінки. Цей захід, серед іншого, передбачає розробку "дорожньої карти" імплементації для зміцнення інфраструктури та професії оцінювача.

"Згідно з оновленим МЕФП, українська сторона до кінця серпня 2024 року в консультаціях зі Світовим банком розробить положення, що сприятимуть покращенню проєкту змін до закону "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні". "Дорожня ж карта "має бути розроблена до кінця цього року", - зазначив регулятор.

Згідно з початковим планом після завершеного наприкінці березня цього року третього перегляду програми EFF досягнення цього кроку було заплановано на кінець березня 2024 року. Центробанк зазначив, що відповідальним за цей захід є Фонд держмайна (ФДМ).

"НБУ залучається до розробки розробленого Фондом держмайна законопроєкту, зокрема, в частині нових підходів до оцінки фінансових активів (банківських активів/страхових активів та застави). Розробка проєкту закону триває", - зазначив Нацбанк.

"НБУ робить усе можливе, щоб виконувати взяті на себе зобов'язання вчасно і в повному обсязі, а також перебуває в постійному контакті з експертами місії МВФ. Зазвичай затримки з виконанням пов'язані з процедурними моментами, наприклад, коли з'являються нові аспекти, які необхідно брати до уваги. Усі ці питання узгоджуються з МВФ, і вони з розумінням ставляться до подібних ситуацій", - резюмував регулятор.

У відповіді сказано, що Нацбанк не має наміру надалі сповільнюватися у виконанні взятих на себе зобов'язань і вже готується до наступного п'ятого перегляду програми EFF.

Як повідомлялося, МВФ в оновленій за підсумками березня цього року під час третього перегляду програмі EFF наголосив на ініційованих українською владою, зокрема, Нацбанком, широкомасштабних заходах із поглиблення інфраструктури фінансових ринків і нагляду за ними. Фонд у цьому документі представив таблицю з 13 кроків "Діяльність НБУ щодо зміцнення та поглиблення ринків фінансів і капіталу". Дев'ять із них мали бути виконані станом на кінець червня, однак у результаті реалізовано було лише чотири з них, а п'ять - відтерміновано.

Щодо інших чотирьох кроків, які містяться в документі 3-го перегляду EFF, то вони полягають у тому, щоб НБУ підготував концептуальну записку щодо методології оцінювання наглядових ризиків для надавачів платіжних послуг до кінця серпня 2024 року та впровадив методологію до кінця грудня 2024 року, запропонував варіанти посилення вимог до аудиторських компаній та висновків, а також підготував дорожню карту щодо їхнього впровадження до кінця вересня 2024 року.

Крім того, очікується розроблення Нацбанком стратегій для "Укрфінжитла" та Експортно-кредитного агентства до кінця листопада 2024 року та впровадження методології оцінки наглядових ризиків для визначення пріоритетів наглядової діяльності до кінця грудня поточного року.

Також, згідно з Листом про наміри, оприлюдненим за результатами 4-го перегляду EFF, відповідальність за виконання одного з вищезазначених кроків було покладено на Міністерство економіки, яке в консультаціях з Міністерством фінансів зобов'язується розробити стратегії для "Укрфінжитла" та ЕКА відповідно до загальних цілей розвитку фінансового сектору.