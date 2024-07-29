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Банки зафіксували приплив коштів клієнтів та очікують продовження цього тренду – результати Опитування про банківське фондування
12:40 29.07.2024 |
Обсяг коштів населення та бізнесу в банках у ІІ кварталі значно зріс і банки очікують на його подальше зростання в наступному кварталі. Про це свідчать результати щоквартального Опитування про банківське фондування.
У ІІ кварталі зріс обсяг коштів як домогосподарств і корпорацій, так і оптового фондування, останнього - третій квартал поспіль переважно в окремих великих банках.
Фінустанови очікують подальшого зростання обсягу коштів населення та бізнесу в ІІІ кварталі, натомість обсяг оптового фондування, на їх думку, дещо зменшиться.
Отримати оптове фондування, зокрема фінансування для проєктів відновлення від ЄС та міжнародних фінансових організацій, сподіваються окремі великі фінустанови вже в ІІІ кварталі.
Середня вартість фондування в ІІ кварталі знижувалася четвертий квартал поспіль. Про зниження вартості повідомила найбільша за всю історію опитувань з ІІ кварталу 2021 року частка респондентів. Вартість оптових залучень також дещо зменшилася вперше за три квартали.
Подальшого зниження вартості депозитів для домогосподарств та корпорацій і вартості оптового фондування в ІІІ кварталі очікують майже всі банки.
Частка фондування у валюті в ІІ кварталі знизилася. Значна частка респондентів очікує продовження такого тренду в ІІІ кварталі.
Строковість фондування дещо скорочувалася третій квартал поспіль, водночас у ІІ кварталі про це повідомила менша кількість фінустанов. За оцінками банків, така тенденція триватиме і в наступні 12 місяців.
Загальний обсяг капіталу банків за останні 12 місяців збільшився, зазначили близько 90% респондентів. Три чверті опитаних очікують збереження такої тенденції в наступні 12 місяців.
Прибутковість залишається визначальним чинником збільшення обсягу капіталу в найближчому майбутньому з ІІІ кварталу 2022 року.
Про зниження вартості капіталу впродовж останніх 12 місяців респонденти повідомили третій квартал поспіль. Банки очікують зменшення вартості капіталу і надалі.
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