НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,0682 грн/$1

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді може відвідати Україну в серпні. Це буде перша поїздка політика в Україну з початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році. Про це пише індійське видання WION з посиланням на джерела у дипломатичних колах.