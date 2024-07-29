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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,0682 грн/$1
12:36 29.07.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 29 липня 2024 року.
|Показник
|26.07.2024
|29.07.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.1231
|41.0682
|-0.13
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 29 липня - 41,0980 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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