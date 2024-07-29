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Банки у червні видали підприємцям майже 770 кредитів

11:48 29.07.2024 |

Фінанси, Економіка

Банки у червні видали підприємцям майже 770 кредитів

 

У червні 2024 року в Україні укладено 767 кредитних договорів на 2,4 млрд грн; частка зобов'язань, гарантованих державою, становить 1,3 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

"Станом на 1 липня 2024 року 29 банків-кредиторів обслуговують 19 542 кредити на 67,2 млрд грн. Зобов'язання за основним боргом, що частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили 30,4 млрд грн", - ідеться в повідомленні.

За кількістю кредитів під державні гарантії на портфельній основі, що обслуговуються станом на 1 липня цього року, продовжує лідирувати ПриватБанк: 13 205 кредитів на загальну суму 21,6 млрд грн.

Другим за кількістю таких кредитів є Ощадбанк - 2 841 кредит на близько 11 млрд грн. У трійці лідерів також Укргазбанк: 919 кредитів на 9,6 млрд грн.

Загалом від початку використання інструменту портфельних гарантій (грудень 2020 року) в Україні видано підприємцям 37 824 кредити на загальну суму 120,6 млрд грн.

Як повідомлялось, Кабінет Міністрів 30 квітня 2024 року ухвалив постанову про вдосконалення фінансової підтримки українського бізнесу. Термін дії державних гарантій, які надаються на портфельній основі, подовжено до 5 -10 років; також гарантіями зможуть скористатися представники переробної галузі.
 

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