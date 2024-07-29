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Ціни на золото зросли майже до $2 400 на тлі очікування рішення ФРС і зниження ставок

08:43 29.07.2024 |

Фінанси

 

Ціни на золото зросли на торгах в Азії в понеділок, відновивши позиції після падіння протягом більшої частини липня, оскільки основна увага була прикута до прийдешнього засідання Федеральної резервної системи, на якому, як очікується, центробанк надасть більше сигналів щодо зниження процентних ставок.

Жовтому металу також сприяла слабкість долара, який відступив після того, як ключові інфляційні дані в п'ятницю вказали на деяке ослаблення інфляції в США - сценарій, який дає ФРС більше впевненості в зниженні ставок.

Спот-золото о 06:58 EET подорожчало на 0,4% до 2395,31 долара за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в грудні, зросли на 0,5% до 2440,35 долара за унцію.

Зростання цін на жовтий метал було викликане, головним чином, посиленням спекуляцій щодо зниження процентних ставок після обнадійливих даних по індексу цін PCE минулого тижня, який є основним показником інфляції, що використовується ФРС.

Цей показник привернув увагу до засідання ФРС, яке відбудеться цього тижня. Хоча очікується, що центральний банк залишить ставки без змін, за будь-якими сигналами щодо його планів знизити ставки будуть уважно стежити.

За даними CME Fedwatch, трейдери майже повністю закладають в ціну зниження ставки на 25 базисних пунктів у вересні.

Перспектива зниження ставок є позитивною для золота, оскільки це знижує альтернативну вартість інвестицій в жовтий метал. Високі ставки обвалили ціни на золото протягом останніх двох років, хоча підвищений попит на золото як на засіб захисту все ж допоміг жовтому металу досягти рекордних максимумів.

Інші дорогоцінні метали зміцнилися в понеділок, також відновивши частину нещодавніх втрат. Ф'ючерси на платину зросли на 0,8% до $953,35 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,8% до $28,242 за унцію.

Серед промислових металів ціни на мідь зросли в понеділок після значних втрат за останній місяць.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,2% до $9 130,50 за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь зросли на 0,4% до $4 1303 за фунт.

Ціни на червоний метал постраждали від зростаючого занепокоєння щодо Китаю, який є найбільшим імпортером міді, після низки слабких економічних сигналів і відсутності регуляторної ясності щодо подальших заходів стимулювання.

Цього тижня основна увага буде прикута до ключових даних індексу менеджерів із закупівель з цієї країни, які дадуть більше інформації про ділову активність.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

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