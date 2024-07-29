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Чистий продаж валюти НБУ скоротився минулого тижня до $784,6 млн
08:09 29.07.2024 |
Національний банк України (НБУ) минулого тижня зменшив чистий продаж валюти на міжбанківському ринку до $784,6 млн з $949,9 млн тижнем раніше, свідчать дані регулятора.
Згідно з ними, обсяги купівлі валюти центробанком зросли майже вдвічі - до $0,51 млн, проте продовжують залишатися на мізерному рівні, тоді як продаж скоротився на 17% - до $785,1 млн.
Офіційний курс гривні за минулий тиждень зміцнився на 39 коп.: до 41,0980 грн/$1 з 41,4912 грн/$1.
Від початку 2024 року долар за офіційним курсом став дорожчим на 8,2%, або на 3,09 грн, а з моменту переходу Нацбанку 3 жовтня 2023 року до режиму керованої гнучкості - на 12,4%, або на 4,53 грн.
З початку липня офіційний курс гривні впав на 1,6%, або на 56 коп., тоді як у червні його зниження сповільнилося до 3 коп. після ослаблення в травні на 90 коп.
На готівковому ринку гривня за тиждень підвищилася приблизно на 41 коп. - до 41,50 грн/$1.
Як свідчать дані, які НБУ встиг опублікувати за цей період, із понеділка до четверга негативне сальдо між обсягами купівлі населенням валюти та її продажу скоротилося з $48,84 млн до $46,42 млн відповідно до динаміки курсу гривні.
"Ми бачимо, що стійкість валютного ринку відновлено, і на сьогодні не викликає жодних запитань", - сказав голова центробанку Андрій Пишний на пресбрифінгу в Києві минулого тижня.
Міжнародні резерви України в червні скоротилися, за попередніми оцінками НБУ, на $1,14 млрд - до $37,89 млрд, а чисті інтервенції Нацбанку становили $2,99 млрд порівняно з $3,07 млрд у травні. З початку липня інтервенції сягнули 2,9 млрд.
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