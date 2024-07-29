Фінансові новини
- |
- 29.07.24
- |
- 09:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Азійські акції зростають на тлі очікуваннь засідання ФРС. Китай відстає
07:47 29.07.2024 |
Більшість азіатських акцій різко зросли в понеділок, зосередившись на прийдешньому засіданні Федеральної резервної системи, на якому можуть бути прийняті нові рішення щодо зниження процентних ставок, причому лідерами зростання став технологічний сектор, що раніше зазнав втрат.
Але китайські ринки продовжували відставати від своїх регіональних аналогів, оскільки настрої щодо країни не демонстрували ознак покращення напередодні ключових економічних показників.
Регіональні акції отримали позитивний імпульс від сильного фінішу на Волл-стріт в п'ятницю, оскільки ознаки ослаблення інфляції сприяли зростанню бетів на те, що ФРС в кінцевому підсумку знизить процентні ставки цього року. Ф'ючерси на американські фондові індекси також зросли на азійських торгах на цих очікуваннях.
ФРС має намір залишити ставки без змін за підсумками дводенного засідання в середу. Але за будь-якими сигналами про те, коли вона планує почати зниження ставок, будуть уважно стежити, особливо на тлі обнадійливих коментарів чиновників ФРС.
Азійські біржі, що тяжіють до високих технологій, продовжували лідирувати на фоні тривалого відновлення акцій технологічних компаній. Японський індекс Nikkei 225 зріс на 2,2%, а південнокорейський KOSPI та гонконгський Hang Seng - приблизно на 1% кожен.
Акції технологічних компаній стали об'єктом вигідних покупок після того, як протягом останніх двох тижнів вони зазнали удару через фіксацію прибутку, в той час як очікування зниження ставок також змусило інвесторів переорієнтуватися на більш економічно чутливі сектори.
Але інвестори повернулися в цей сектор, особливо напередодні кількох ключових звітностей, що мають бути опубліковані цього тижня. Американські технологічні гіганти Microsoft Corporation, Apple Inc і Meta Platforms Inc найближчими днями повідомлять про прибутки за другий квартал, пропонуючи більше інформації про галузь і штучний інтелект.
Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали на 0,4% і 0,1% відповідно, залишаючись близькими до п'ятимісячних мінімумів і відчуваючи незначне полегшення від негативних настроїв щодо Китаю.
Побоювання щодо сповільнення відновлення китайської економіки - після низки слабких показників у липні - спричинили тривалі розпродажі на китайських ринках.
Політична невизначеність у США також вплинула на китайські ринки, особливо через невпевненість інвесторів у тому, як наступна адміністрація США ставитиметься до Пекіна.
Цього тижня основна увага прикута до даних індексу менеджерів із закупівель в країні за липень, щоб отримати більше інформації про ділову активність.
Азіатські ринки зросли. Австралійський ASX 200 додав 0,8%, а японський індекс TOPIX - 1,9%.
Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрилися позитивно, і індекс продовжив зростання після того, як минулого тижня досяг рекордних максимумів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Прем'єр Індії Моді відвідає Україну в серпні, - ЗМІ
ТОП-НОВИНИ
|Мінфін не підтримує підвищення ПДВ. Це негативно вплине на всіх громадян
|У Раді не відмовляються від ідеї підвищення ПДВ
|Глава ЄК повідомила про виділення для України EUR1,5 млрд за рахунок доходів від активів РФ
|Пентагон знайшов додаткові $2 млрд для України через помилку у розрахунках
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|Ціни на золото зросли майже до $2 400 на тлі очікування рішення ФРС і зниження ставок
|Чистий продаж валюти НБУ скоротився минулого тижня до $784,6 млн
|Азійські акції зростають на тлі очікуваннь засідання ФРС. Китай відстає
|Єна зростає, оскільки напруженість на Близькому Сході оголює крихкі настрої
|Уолл-стріт закрився зростанням на пожвавленні, підтриманому даними по інфляції та акціями технологічних компаній
|Глава Ощадбанку оцінив перспективи приватизації банку
Бізнес
|Google оновила Play Store, додавши безліч нових функцій, зокрема з ШІ
|Volkswagen відклав запуск електромобілів нового покоління
|Комп'ютерний збій ціною в $5,4 млрд: страховики оцінили збитки компаній зі списку Fortune 500
|Дослідження показують, що штучний інтелект не тільки збільшив навантаження, але й знизив продуктивність працівників
|Український бізнес із російським софтом: 17% вітчизняних компаній досі використовують CRM-системи країни-агресора
|Новий рівень творчості: штучний інтелект в Photoshop тепер здатен створювати зображення на основі текстових описів
|Зарядка електромобіля за 5 хвилин. Реальність чи ні