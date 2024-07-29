Азійські акції зростають на тлі очікуваннь засідання ФРС. Китай відстає

Більшість азіатських акцій різко зросли в понеділок, зосередившись на прийдешньому засіданні Федеральної резервної системи, на якому можуть бути прийняті нові рішення щодо зниження процентних ставок, причому лідерами зростання став технологічний сектор, що раніше зазнав втрат.

Але китайські ринки продовжували відставати від своїх регіональних аналогів, оскільки настрої щодо країни не демонстрували ознак покращення напередодні ключових економічних показників.

Регіональні акції отримали позитивний імпульс від сильного фінішу на Волл-стріт в п'ятницю, оскільки ознаки ослаблення інфляції сприяли зростанню бетів на те, що ФРС в кінцевому підсумку знизить процентні ставки цього року. Ф'ючерси на американські фондові індекси також зросли на азійських торгах на цих очікуваннях.

ФРС має намір залишити ставки без змін за підсумками дводенного засідання в середу. Але за будь-якими сигналами про те, коли вона планує почати зниження ставок, будуть уважно стежити, особливо на тлі обнадійливих коментарів чиновників ФРС.

Азійські біржі, що тяжіють до високих технологій, продовжували лідирувати на фоні тривалого відновлення акцій технологічних компаній. Японський індекс Nikkei 225 зріс на 2,2%, а південнокорейський KOSPI та гонконгський Hang Seng - приблизно на 1% кожен.

Акції технологічних компаній стали об'єктом вигідних покупок після того, як протягом останніх двох тижнів вони зазнали удару через фіксацію прибутку, в той час як очікування зниження ставок також змусило інвесторів переорієнтуватися на більш економічно чутливі сектори.

Але інвестори повернулися в цей сектор, особливо напередодні кількох ключових звітностей, що мають бути опубліковані цього тижня. Американські технологічні гіганти Microsoft Corporation, Apple Inc і Meta Platforms Inc найближчими днями повідомлять про прибутки за другий квартал, пропонуючи більше інформації про галузь і штучний інтелект.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали на 0,4% і 0,1% відповідно, залишаючись близькими до п'ятимісячних мінімумів і відчуваючи незначне полегшення від негативних настроїв щодо Китаю.

Побоювання щодо сповільнення відновлення китайської економіки - після низки слабких показників у липні - спричинили тривалі розпродажі на китайських ринках.

Політична невизначеність у США також вплинула на китайські ринки, особливо через невпевненість інвесторів у тому, як наступна адміністрація США ставитиметься до Пекіна.

Цього тижня основна увага прикута до даних індексу менеджерів із закупівель в країні за липень, щоб отримати більше інформації про ділову активність.

Азіатські ринки зросли. Австралійський ASX 200 додав 0,8%, а японський індекс TOPIX - 1,9%.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрилися позитивно, і індекс продовжив зростання після того, як минулого тижня досяг рекордних максимумів.