Єна зростає, оскільки напруженість на Близькому Сході оголює крихкі настрої

Єна зміцнилася в понеділок, змінивши попереднє падіння, оскільки ескалація напруженості на Близькому Сході розпалила попит на японську валюту як на прихісток.

Тель-Авів зважує відповідь на смертоносний ракетний удар по окупованих Ізраїлем Голанських висотах, в якому Ізраїль і США звинуватили ліванське збройне угрупування «Хезболла».

Реакція ринку демонструє нестабільність настроїв інвесторів після стрімкого розпродажу акцій технологічних компаній минулого тижня, який допоміг ієні піднятися до найсильнішого рівня за останні 12 тижнів по відношенню до долара в четвер.

Долар востаннє знизився на 0,17% до 153,51 ієни після падіння на 0,35% на початку дня.

На початку дня долар зріс на 0,36%, оскільки відновлення світового фондового ринку з п'ятниці продовжилося в понеділок в Азії, а японський фондовий індекс Nikkei виріс більш ніж на 2%.

У четвер курс долара впав до 151,945 вперше з 3 травня і завершив тиждень падінням на 2,4%, що стало найгіршим тижневим показником з кінця квітня.

«Ралі, схоже, призупинилося» в парі долар-ієна після новин з Ізраїлю, сказав Шінічіро Кадота, стратег по валюті і ставкам в Barclays в Токіо. «Настрої залишаються крихкими».

Зрештою, «американські акції все ще залишаються ключовими», - додав Кадота. «Рухи на ринку відбуваються під впливом американських акцій, і ми повинні побачити, чи стабілізуються там справи».

Календар звітів про прибутки в США цього тижня наповнений важковаговиками, включаючи Amazon, Apple, Meta і Microsoft.

Валютні трейдери також повинні зважати на політичні рішення Банку Японії і Федеральної резервної системи в середу, за якими слідують рішення Банку Англії днем пізніше.

Зросли припущення, що Банк Японії підвищить процентні ставки в середу одночасно зі значним скороченням щомісячної купівлі облігацій. Під час попереднього засідання минулого місяця Банк Японії пообіцяв викласти свої плани щодо кількісного пом'якшення (QT) на цьому засіданні.

«Якщо Банк Японії утримається від підвищення ставок, йому доведеться оголосити більш агресивну програму QT, ніж очікувалося, щоб уникнути реакції «продай-чутки, купи-факт» ... в парі USD/JPY», - сказав Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG.

У той же час, очікується, що ФРС залишить ставки без змін на цьому тижні, але знизить їх на чверть пункту на наступному засіданні у вересні.

Індекс долара, який вимірює курс валюти по відношенню до єни, євро, фунта стерлінгів і шести інших основних валют, впав на 0,19% до 104,17.

Курс євро знизився на 0,15% до 166,53 ієни, а євро додав 0,12% до $1,0868.

Курс залишився на рівні 84,35 британських пенсів, не далеко відійшовши від максимуму п'ятниці 84,48 пенсів, що є найвищим показником з 10 липня.

Фунт стерлінгів додав 0,14% до $1,2885.

Ринки розглядають ймовірність першого зниження ставки Банком Англії в четвер як підкидання монети.

Австралійський долар виріс на 0,24% до $0,6563, відновившись з п'ятничного мінімуму в $0,65105, рівня, якого не було з початку травня.

Провідна криптовалюта біткоїн зросла на 2,6% до $69 212, отримавши певну підтримку від позитивних коментарів кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа, який заявив на біткоїн-конференції в суботу, що США повинні домінувати в цьому секторі, інакше це зробить Китай.