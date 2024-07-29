Уолл-стріт закрився зростанням на пожвавленні, підтриманому даними по інфляції та акціями технологічних компаній

Основні індекси Волл-стріт у п'ятницю завершили торги з підвищенням, оскільки інвестори повернулися до акцій технологічних компаній, які спровокували широкі розпродажі на початку тижня, а дані по інфляції посилили оптимізм щодо того, що Федеральна резервна система скоро почне знижувати відсоткові ставки.

Для S&P 500 та Nasdaq Composite зростання не змогло повністю відновити позиції, втрачені протягом двох попередніх сесій, і обидва індекси завершили тиждень зниженням другий тиждень поспіль.

Промисловий індекс Доу-Джонса завершив тиждень у плюсі. Його п'ятничному зростанню сприяли акції промислового конгломерату 3M, які підскочили на 23%, досягнувши найбільшого денного відсоткового приросту за останні десятиліття після того, як він підвищив нижню межу свого річного скоригованого прогнозу прибутку.

П'ять членів так званої «Великої сімки» зросли в п'ятницю на чолі з Meta Platforms, який піднявся на 2,7%. Двома винятками стали Tesla і Alphabet, чиї слабкі прибутки спровокували великий розпродаж на ринку в середу. Обидва вони впали на 0,2%, причому Alphabet впав до найнижчого закриття з 2 травня.

Оскільки цього тижня очікується звітність «Великої сімки», найближчі перспективи ринків можуть залежати від того, які результати продемонструють ці компанії.

«Те, що ми отримаємо наступного тижня від Apple, Microsoft, Amazon.com та Meta, дійсно задасть тон щодо того, чи продовжиться ця ротація і, якщо так, то в якому напрямку рухатиметься ринок», - сказав у п'ятницю Грег Бутл, керівник відділу стратегії по роботі з акціями та деривативами в США BNP Paribas.

Ротація передбачає перехід від акцій з високою динамікою, які зараз виглядають завищеними, до секторів з низькими показниками, таких як акції з середньою та малою капіталізацією.

Цей зсув, схоже, набрав обертів протягом останніх тижнів, коли індекси Russell 2000 та S&P Small Cap 600 з малою капіталізацією досягли своїх четвертих максимумів закриття за тиждень.

Russell 2000 показав третій поспіль тижневий приріст за два місяці і найкращий тритижневий приріст з серпня 2022 року.

У п'ятницю ці економічно чутливі малі індекси були підтримані помірним зростанням цін у США в червні, що підкреслило уповільнення інфляції та потенційну можливість для ФРС почати пом'якшення політики у вересні.

Бети на зниження ставки на 25 базисних пунктів на вересневому засіданні ФРС утримуються на рівні 88% після оприлюднення даних PCE, згідно з даними CME's FedWatch. Трейдери, як і раніше, в основному очікують двох знижень ставок до грудня, свідчать дані LSEG.

«Ми вважаємо (стабільні економічні дані) сприятливими для розширення торгівлі», - сказав Адам Хеттс, глобальний керівник відділу мульти-активів в Janus Henderson, зазначивши, що акції компаній з малою капіталізацією випередили S&P 500 більш ніж на 10% за останній місяць.

Розширення торгівлі також принесло користь циклічним секторам економіки. У п'ятницю всі 11 секторів S&P зросли, причому найбільше зросли промисловість та сировинний сектор.

У п'ятницю S&P 500 зріс на 59,88 пунктів, або на 1,11%, до 5 459,10 пунктів, а Nasdaq Composite піднявся на 176,16 пунктів, або на 1,03%, до 17 357,88. Промисловий індекс Доу-Джонса виріс на 654,27 пункту, або на 1,64%, до 40 589,34.

За тиждень Dow виріс на 0,75%, тоді як S&P 500 знизився на 0,82%, а Nasdaq впав на 2,08%.

Серед акцій, що зросли на звітності, Deckers Outdoor підскочила на 6,3% після того, як підвищила свій річний прогноз прибутку, а нафтосервісна компанія Baker Hughes зросла на 5,8% після того, як перевершила прогнози щодо прибутку в другому кварталі.

Акції Norfolk Southern злетіли на 10,9%, що стало найбільшим одноденним зростанням з березня 2020 року, після того, як залізничний оператор повідомив про прибуток у другому кварталі, що перевищив прогнози Уолл-стріт, завдяки стабільному ціноутворенню.

Виробник медичного обладнання Dexcom впав на 40,6% після того, як скоротив свій річний прогноз прибутку.

Обсяг торгів на американських біржах склав 10,92 мільярда акцій порівняно з 11,61 мільярда в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.