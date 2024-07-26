Фінансові новини
- |
- 26.07.24
- |
- 10:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на золото зростають, але зазнають тижневих втрат на фоні даних PCE
08:45 26.07.2024 |
Ціни на золото зросли на азіатських торгах у п'ятницю, але протягом тижня зазнавали значних втрат, оскільки трейдери залишалися прихильними до долара до того, як найближчими днями з'являться нові дані щодо відсоткових ставок.
У липні жовтий метал ненадовго сягнув рекордних максимумів, а потім через фіксацію прибутку і волатильність на сировинних ринках ціни різко впали.
Спотове золото о 06:43 EET подорожчало на 0,3% до 2371,23 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в серпні, зросли на 0,7% до 2369,90 доларів за унцію.
Спотові ціни цього тижня знизилися на 1,2%, спочатку впавши ще більше в четвер після того, як дані по валовому внутрішньому продукту США за другий квартал виявилися сильнішими, ніж очікувалося.
Ці дані посилили сподівання на м'яку посадку американської економіки - сценарій, який може зменшити попит на золото як на безпечний актив.
Тим не менш, трейдери в основному зберегли свої бети на зниження ставки Федеральним резервом у вересні, а прийдешні дані по індексу цін PCE - ключовому показнику інфляції для ФРС - ймовірно, будуть впливати на прогноз щодо ставок.
Очікується, що показник продемонструє подальше, хоча і незначне, уповільнення інфляції в червні. Це також відбувається за кілька днів до засідання ФРС, на якому, як очікується, центральний банк залишить ставки незмінними і дасть сигнал до зниження ставок у вересні.
Зниження ставок є позитивним фактором для золота і дорогоцінних металів, оскільки воно знижує альтернативну вартість інвестицій у недохідні активи.
Попит на жовтий метал також може зрости на тлі загострення президентських перегонів у США, оскільки нещодавні опитування вказують на близьку боротьбу між республіканським кандидатом Дональдом Трампом і лідером Демократичної партії Камалою Харріс.
Інші дорогоцінні метали торгувалися в п'ятницю різноспрямовано, але також зазнали значних втрат на цьому тижні. Ф'ючерси на платину виросли на 0,4% до $948,0 за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло впали на 0,3% до $27,890 за унцію. Цього тижня платина подешевшала на 2,7%, в той час як срібло впало майже на 5%.
Серед промислових металів, ціни на мідь стабілізувалися в п'ятницю, але третій тиждень поспіль залишаються в мінусі на тлі постійних побоювань з приводу слабкого попиту, особливо в Китаї, який є найбільшим імпортером.
Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів стабілізувалися на рівні $9 123,50 за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь зросли на 0,2% до $4 1250 за фунт. Цього тижня обидва контракти знизилися на 2% і 2,6% відповідно.
Червоний метал відчув деяке полегшення на тлі високих показників ВВП США, в той час як низка несподіваних знижень процентних ставок в Китаї також зупинила падіння міді.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Пентагон знайшов додаткові $2 млрд для України через помилку у розрахунках
ТОП-НОВИНИ
|Стефанчук заявив, що законопроект про «відкуп» за корупцію виправлять
|НБУ очікувано зберіг облікову ставку 13% і очікує її зниження на початку 2025 р.
|Україна отримає 14 танків Leopard 2 танків Leopard від Данії та Нідерландів до кінця літа
|Іспанія анонсувала передачу Україні системи ППО Hawk
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|Ціни на золото зростають, але зазнають тижневих втрат на фоні даних PCE
|Азійські акції зростають на тлі стабілізації в технологічному секторі, але очікуються значні тижневі втрати
|Єна готується до найсильнішого тижня за останні 3 місяці на тлі розгортання операцій з валютою
|S&P, Nasdaq завершили торги зі зниженням, тенденція мегакапів невизначена
|Обсяг заявок на енергокредити з 1 червня сягнув 38 млрд грн - НБУ
|У НБУ пояснили зростання курсу долара в останні два місяці
Бізнес
|Зарядка електромобіля за 5 хвилин. Реальність чи ні
|Chrome тепер хоче знати, чому ви завантажуєте небезпечні файли
|Netflix має у роботі понад 80 ігор та планує випускати одну щомісяця
|Медитація серед бетону: тизер нової гри від розробника S.T.A.L.K.E.R. 2
|Ford представив новий кросовер Capri
|Квантовий комп'ютер від Quantinuum продемонстрував нові можливості квантових обчислень, перевищивши результати Google у 100 разів
|Intel заявляє, що знайшла причину проблем із процесорами Core i9 13-го та 14-го поколінь