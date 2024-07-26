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АНАЛІТИКА

Ціни на золото зростають, але зазнають тижневих втрат на фоні даних PCE

08:45 26.07.2024 |

Фінанси

 

Ціни на золото зросли на азіатських торгах у п'ятницю, але протягом тижня зазнавали значних втрат, оскільки трейдери залишалися прихильними до долара до того, як найближчими днями з'являться нові дані щодо відсоткових ставок.

У липні жовтий метал ненадовго сягнув рекордних максимумів, а потім через фіксацію прибутку і волатильність на сировинних ринках ціни різко впали.

Спотове золото о 06:43 EET подорожчало на 0,3% до 2371,23 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в серпні, зросли на 0,7% до 2369,90 доларів за унцію.

Спотові ціни цього тижня знизилися на 1,2%, спочатку впавши ще більше в четвер після того, як дані по валовому внутрішньому продукту США за другий квартал виявилися сильнішими, ніж очікувалося.

Ці дані посилили сподівання на м'яку посадку американської економіки - сценарій, який може зменшити попит на золото як на безпечний актив.

Тим не менш, трейдери в основному зберегли свої бети на зниження ставки Федеральним резервом у вересні, а прийдешні дані по індексу цін PCE - ключовому показнику інфляції для ФРС - ймовірно, будуть впливати на прогноз щодо ставок.

Очікується, що показник продемонструє подальше, хоча і незначне, уповільнення інфляції в червні. Це також відбувається за кілька днів до засідання ФРС, на якому, як очікується, центральний банк залишить ставки незмінними і дасть сигнал до зниження ставок у вересні.

Зниження ставок є позитивним фактором для золота і дорогоцінних металів, оскільки воно знижує альтернативну вартість інвестицій у недохідні активи.

Попит на жовтий метал також може зрости на тлі загострення президентських перегонів у США, оскільки нещодавні опитування вказують на близьку боротьбу між республіканським кандидатом Дональдом Трампом і лідером Демократичної партії Камалою Харріс.

Інші дорогоцінні метали торгувалися в п'ятницю різноспрямовано, але також зазнали значних втрат на цьому тижні. Ф'ючерси на платину виросли на 0,4% до $948,0 за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло впали на 0,3% до $27,890 за унцію. Цього тижня платина подешевшала на 2,7%, в той час як срібло впало майже на 5%.

Серед промислових металів, ціни на мідь стабілізувалися в п'ятницю, але третій тиждень поспіль залишаються в мінусі на тлі постійних побоювань з приводу слабкого попиту, особливо в Китаї, який є найбільшим імпортером.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів стабілізувалися на рівні $9 123,50 за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь зросли на 0,2% до $4 1250 за фунт. Цього тижня обидва контракти знизилися на 2% і 2,6% відповідно.

Червоний метал відчув деяке полегшення на тлі високих показників ВВП США, в той час як низка несподіваних знижень процентних ставок в Китаї також зупинила падіння міді.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

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