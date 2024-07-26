Єна готується до найсильнішого тижня за останні 3 місяці на тлі розгортання операцій з валютою

У п'ятницю курс єни готовий до найсильнішого тижня за останні три місяці, оскільки трейдери розгорнули свої давні бети проти слабкої валюти напередодні важливих даних по інфляції в США, які можуть закріпити очікування щодо зниження ставок.

Цього місяця єна домінувала на валютних ринках, підскочивши в четвер до майже тримісячного максимуму в 151,945 за долар після того, як почала місяць з 38-річного мінімуму 161,96 за долар.

Таке значне зростання відбулося після ймовірних інтервенцій з боку Токіо на початку липня, які ввели трейдерів в оману і призвели до згортання прибуткових операцій carry trade, в яких трейдери позичають єну за низькими ставками, щоб інвестувати в доларові активи з метою отримання більшого прибутку.

У п'ятницю єна востаннє була на рівні 153,625, після чого зросла на 2,3% за тиждень, що стало найбільшим тижневим приростом з кінця квітня - початку травня, оскільки глобальне падіння фондових ринків також підштовхнуло інвесторів до безпечних активів, в тому числі і до єни.

«Я думаю, що швидкість ралі єни означає, що ми, ймовірно, незабаром побачимо деяку консолідацію», - сказав Джеймс Еті, портфельний менеджер з фіксованим доходом в Marlborough Investment Management.

«Але, зрештою, з огляду на блиск ризикових активів і даних, а також заяву Федрезерву, що передбачає скорочення ставок, я все ще вважаю, що єна може ще більше зрости».

У п'ятницю увага інвесторів буде зосереджена на даних по витратах на особисте споживання в США - ключовому показнику інфляції для Федерального резерву. Очікується, що дані PCE складуть 0,1% в місячному обчисленні.

Засідання ФРС відбудеться наступного тижня, і очікується, що цього разу ФРС залишить ставки без змін, але ринки вже повністю заклали в ціну зниження ставок у вересні. Трейдери також очікують зниження на 66 базисних пунктів цього року.

Банк Японії, з іншого боку, може підвищити ставки наступного тижня, при цьому ринки оцінюють ймовірність підвищення на 10 б.п. на рівні 64%.

Дані в п'ятницю показали, що в липні базова інфляція в столиці Японії прискорилася третій місяць поспіль, що підтримує очікування підвищення процентної ставки в найближчому майбутньому.

Однак, на думку аналітиків, зростання курсу єни може дозволити центральному банку не поспішати з цим кроком.

«Тиск на Банк Японії щодо посилення політики зменшився, - сказав Бен Беннетт, інвестиційний стратег в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні в Legal and General Investment Management.

«Але все ще очікується, що вони оголосять деталі скорочення свого балансу, що є певною формою кількісного посилення».

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти проти шести конкурентів, мало змінився і склав 104,35. Євро трохи зміцнився до $1,0853, але за тиждень знизився на 0,35%, що є найсильнішим тижневим падінням з початку червня.

Долар відновив свої позиції після того, як дані в четвер показали, що найбільша економіка світу зростала швидше, ніж очікувалося, а інфляція сповільнилася в другому кварталі.

Австралійський долар виріс на 0,15% до $0,65475, що лише трохи вище майже тримісячного мінімуму, якого він торкнувся в четвер. Погіршення ризикових настроїв цього тижня сильно вплинуло на австралійський і новозеландський долари.

За тиждень австралієць знизився на 2%, що є найгіршим тижневим показником з листопада 2023 року. Ківі востаннє торгувався на рівні $0,5888, знизившись на 2% за тиждень.