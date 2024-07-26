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S&P, Nasdaq завершили торги зі зниженням, тенденція мегакапів невизначена
08:03 26.07.2024 |
S&P 500 і Nasdaq Composite завершили нестабільну сесію в четвер зниженням, не зумівши відновити позиції, втрачені в результаті розпродажу, викликаного технологічними новинами напередодні, оскільки інвестори намагалися визначити ймовірний напрямок руху мегакапів.
Промисловий індекс Доу-Джонса утримав попередній ріст і закрився вище на даних по валовому внутрішньому продукту США, які виявилися сильнішими за очікування.
Акції компаній з малою капіталізацією також зросли, оскільки інвестори шукали активи подалі від мега-компаній, а індекс Russell 2000 виріс на 1,3%, частково компенсувавши частину втрат середи.
Акції мегакапів відновились після нестабільного початку торгів і почали зростати в середині дня, але згодом багато з них впали, а акції Meta, Microsoft і Nvidia знизились на 1,7%-2,4%.
Акції Alphabet падають другий день поспіль, знизившись на 3,1% до найнижчого закриття з 6 травня, але акції Tesla зросли. Слабкі прибутки материнської компанії Google і виробника електромобілів обвалили в середу так звану «Велику сімку» акцій технологічних компаній, що призвело до того, що Nasdaq і S&P 500 зафіксували найгірший день з 2022 року.
Індекс волатильності Cboe, відомий як вимірювач страху на Волл-стріт, продовжив своє нещодавнє зростання і закрився на позначці 18,46, що є новим 14-тижневим максимумом.
«Я думаю, що ринок трохи похитнувся, - сказав Юнг-Ю Ма, головний інвестиційний директор BMO Wealth Management. «Занепокоєння наростало, і вчорашній день став своєрідним крещендо цього занепокоєння, але сьогодні воно дещо зменшилося».
Хоча інвестори все ще намагаються впоратися з розчаровуючими звітами про прибутки в середу, а також з політичною та економічною невизначеністю, Ма сказав, що останні дані свідчать про стійкість американської економіки.
Звіт про ВВП, опублікований у четвер, показав, що економіка США зросла на 2,8% у другому кварталі порівняно з оцінкою в 2%. Інфляція вщухла, залишивши очікування зниження процентної ставки Федеральним резервом у вересні незмінними.
Зараз вся увага прикута до п'ятничних цінових даних щодо витрат на особисте споживання, які мають підтвердити ставки на ранній початок зниження ставок ФРС.
Хоча акції компаній-лідерів підняли ринок до історичних максимумів цього року, розпродаж у середу посилив побоювання, що ці акції можуть бути перенапруженими і на них чекає ще більша турбулентність.
Це занепокоєння підштовхнуло інвестиції в акції з меншою капіталізацією та інші сектори за межами мега-технологій, що прискорило їхню ротацію в акції з меншою капіталізацією.
У четвер S&P Small Cap 600 виріс на 1,4%.
S&P 500 втратив 27,91 пункту, або 0,51%, до 5 399,22 пункту, в той час як Nasdaq Composite впав на 160,69 пункту, або 0,93%, до 17 181,72. Промисловий індекс Доу-Джонса виріс на 81,20 пункту, або на 0,20%, до 39 935,07.
Акції IBM підскочили на 4,3%, також підтримавши «блакитні фішки» Dow, після того, як технологічна компанія перевершила прогнози щодо доходів у другому кварталі і підвищила річний прогноз зростання свого бізнесу з виробництва програмного забезпечення.
Акції American Airlines зросли на 4,2% після того, як компанія знизила свій річний прогноз прибутку. Southwest Airlines зросли на 5,5% після того, як заявили, що запровадять зміни, в тому числі відмовляться від відкритих сидінь і запропонують місця з додатковим простором для ніг.
Досягнення авіакомпаній і логістичних фірм, зокрема Old Dominion на 5,7% і J B Hunt на 4,3%, допомогли транспортному індексу Доу-Джонса зрости на 1,3%.
Акції Ford впали на 18,4% після того, як скоригований прибуток автовиробника у другому кварталі не виправдав очікувань з великим відривом від прогнозів. Акції Edwards Lifesciences впали на 31,3% після того, як не виправдали прогнозів щодо доходів у другому кварталі.
Обсяг торгів на американських біржах склав 13,23 млрд. акцій, в порівнянні з 11,60 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.
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