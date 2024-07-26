Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

S&P, Nasdaq завершили торги зі зниженням, тенденція мегакапів невизначена

08:03 26.07.2024 |

Фінанси

 

S&P 500 і Nasdaq Composite завершили нестабільну сесію в четвер зниженням, не зумівши відновити позиції, втрачені в результаті розпродажу, викликаного технологічними новинами напередодні, оскільки інвестори намагалися визначити ймовірний напрямок руху мегакапів.

Промисловий індекс Доу-Джонса утримав попередній ріст і закрився вище на даних по валовому внутрішньому продукту США, які виявилися сильнішими за очікування.

Акції компаній з малою капіталізацією також зросли, оскільки інвестори шукали активи подалі від мега-компаній, а індекс Russell 2000 виріс на 1,3%, частково компенсувавши частину втрат середи.

Акції мегакапів відновились після нестабільного початку торгів і почали зростати в середині дня, але згодом багато з них впали, а акції Meta, Microsoft і Nvidia знизились на 1,7%-2,4%.

Акції Alphabet падають другий день поспіль, знизившись на 3,1% до найнижчого закриття з 6 травня, але акції Tesla зросли. Слабкі прибутки материнської компанії Google і виробника електромобілів обвалили в середу так звану «Велику сімку» акцій технологічних компаній, що призвело до того, що Nasdaq і S&P 500 зафіксували найгірший день з 2022 року.

Індекс волатильності Cboe, відомий як вимірювач страху на Волл-стріт, продовжив своє нещодавнє зростання і закрився на позначці 18,46, що є новим 14-тижневим максимумом.

«Я думаю, що ринок трохи похитнувся, - сказав Юнг-Ю Ма, головний інвестиційний директор BMO Wealth Management. «Занепокоєння наростало, і вчорашній день став своєрідним крещендо цього занепокоєння, але сьогодні воно дещо зменшилося».

Хоча інвестори все ще намагаються впоратися з розчаровуючими звітами про прибутки в середу, а також з політичною та економічною невизначеністю, Ма сказав, що останні дані свідчать про стійкість американської економіки.

Звіт про ВВП, опублікований у четвер, показав, що економіка США зросла на 2,8% у другому кварталі порівняно з оцінкою в 2%. Інфляція вщухла, залишивши очікування зниження процентної ставки Федеральним резервом у вересні незмінними.

Зараз вся увага прикута до п'ятничних цінових даних щодо витрат на особисте споживання, які мають підтвердити ставки на ранній початок зниження ставок ФРС.

Хоча акції компаній-лідерів підняли ринок до історичних максимумів цього року, розпродаж у середу посилив побоювання, що ці акції можуть бути перенапруженими і на них чекає ще більша турбулентність.

Це занепокоєння підштовхнуло інвестиції в акції з меншою капіталізацією та інші сектори за межами мега-технологій, що прискорило їхню ротацію в акції з меншою капіталізацією.

У четвер S&P Small Cap 600 виріс на 1,4%.

S&P 500 втратив 27,91 пункту, або 0,51%, до 5 399,22 пункту, в той час як Nasdaq Composite впав на 160,69 пункту, або 0,93%, до 17 181,72. Промисловий індекс Доу-Джонса виріс на 81,20 пункту, або на 0,20%, до 39 935,07.

Акції IBM підскочили на 4,3%, також підтримавши «блакитні фішки» Dow, після того, як технологічна компанія перевершила прогнози щодо доходів у другому кварталі і підвищила річний прогноз зростання свого бізнесу з виробництва програмного забезпечення.

Акції American Airlines зросли на 4,2% після того, як компанія знизила свій річний прогноз прибутку. Southwest Airlines зросли на 5,5% після того, як заявили, що запровадять зміни, в тому числі відмовляться від відкритих сидінь і запропонують місця з додатковим простором для ніг.

Досягнення авіакомпаній і логістичних фірм, зокрема Old Dominion на 5,7% і J B Hunt на 4,3%, допомогли транспортному індексу Доу-Джонса зрости на 1,3%.

Акції Ford впали на 18,4% після того, як скоригований прибуток автовиробника у другому кварталі не виправдав очікувань з великим відривом від прогнозів. Акції Edwards Lifesciences впали на 31,3% після того, як не виправдали прогнозів щодо доходів у другому кварталі.

Обсяг торгів на американських біржах склав 13,23 млрд. акцій, в порівнянні з 11,60 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1977
  0,0197
 0,05
EUR
 1
 44,6830
  0,0214
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 09:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0842  0,09 0,23 41,7789  0,13 0,32
EUR 44,2632  0,33 0,73 45,0863  0,32 0,70

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1900  0,02 0,04 41,2100  0,04 0,10
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес