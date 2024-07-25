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Китайське прислів'я
НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,1836 грн/$1
12:47 25.07.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 25 липня 2024 року.
|Показник
|24.07.2024
|25.07.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.2030
|41.1836
|-0.05
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 25 липня - 41,2174 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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