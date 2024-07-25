S&P і Nasdaq закрилися на багатотижневих мінімумах через втрати Tesla і Alphabet

Індекси S&P 500 та Nasdaq завершили середу на багатотижневих мінімумах, причому S&P перервав одну з найдовших своїх серій без щоденного падіння більше ніж на 2%, оскільки слабкі прибутки Alphabet та Tesla підірвали довіру інвесторів до мегакапів.

Оскільки перша з компаній «Великої сімки» опублікувала квартальні показники, інвестори чекали на нові дані, щоб зрозуміти, чи виправдані високі оцінки. Оскільки ці сім компаній мають такий вплив на ринки, їхні результати повинні були мати широкий резонанс.

Реакція інвесторів на ці цифри призвела до того, що індекс S&P 500 продемонстрував найгірший одноденний показник з грудня 2022 року. Його падіння на 2,3% стало першим закриттям більш ніж на 2% за 356 сесій, що є найдовшою серією з 2007 року.

Nasdaq Composite також зазнав поразки, продемонструвавши найбільше одноденне падіння у відсотках з жовтня 2022 року і фінішувавши на найнижчій позначці з 10 червня. Тим часом промисловий індекс Dow Jones закрився нижче 40 000 пунктів вперше за два тижні.

Дейв Гречек, керуючий директор з інвестиційної стратегії та досліджень Aspiriant, зазначив, що висхідний імпульс перших двох тижнів липня на фондових ринках зник протягом останнього тижня.

«Відбувається невелика фіксація прибутку, а потім люди трохи побоюються майбутніх оголошень про прибутки», - сказав він.

У середу акції Tesla сильно подешевшали, впавши на 12,3%, що стало найгіршим одноденним падінням з вересня 2020 року. Це сталося після того, як виробник електромобілів повідомив про найнижчу маржу прибутку за останні п'ять років і пропустив оцінку прибутку за другий квартал.

Акції Alphabet, материнської компанії Google, впали на 5%, що стало найгіршим показником з 31 травня, незважаючи на зростання прибутку в другому кварталі, оскільки інвестори зосередилися на уповільненні зростання реклами, а компанія відзначила високі капітальні витрати за рік.

Tesla та Alphabet потягли за собою індекси секторів комунікаційних послуг та споживчих товарів S&P 500 на 3,8% та 3,9% відповідно, причому індекс споживчих товарів продемонстрував найбільше одноденне падіння з вересня 2022 року. Сектор інформаційних технологій виявився найслабшим серед 11 секторів S&P, а його падіння на 4,1% стало найбільшим одноденним падінням з жовтня 2022 року.

Втрати Alphabet підкреслили високу планку прибутковості так званої «Чудової сімки» - набору мегакап-акцій технологічних компаній, які досягли дво- і тризначних відсоткових приростів у 2024 році, спираючись на оптимізм щодо впровадження штучного інтелекту та очікування швидкого початку зниження процентних ставок Федеральним резервом.

«Коли ви розглядаєте все в контексті прибутків, ви дійсно можете зрозуміти, чому акції Mag 7 демонструють такі високі показники, тому що вони приносять прибутки», - сказав Грецек.

Однак будь-які сумніви в тому, що акції відповідають очікуванням, спричинять тиск на продаж. Інші мега-компанії (Apple, Microsoft, Amazon.com), Meta Platforms та Nvidia закрилися з падінням від 2,9% до 6,8%.

Тим часом, індекс «блакитних фішок» Dow не уникнув негативу. Visa була серед акцій, які чинили на нього тиск, впавши на 4% після того, як зростання її доходів у третьому кварталі не виправдало очікувань.

У той час як акції падали, індекс волатильності Cboe - відомий як вимірювач страху на Волл-стріт - закрився на рівні 18,04, що є найвищим показником з 19 квітня.

S&P 500 втратив 128,61 пункту, або 2,31%, до 5 427,13 пункту, а Nasdaq - 654,94 пункту, або 3,64%, до 17 342,41. Промисловий індекс Dow Jones впав на 504,22 пункти, або на 1,25%, до 39 853,87.

Зокрема, акції AT&T зросли на 5,2% після того, як перевершили прогнози щодо збільшення кількості абонентів бездротового зв'язку, а виробник сонячних інверторів Enphase Energy підскочив на 12,8% після того, як повідомив про збільшення операційного прибутку в другому кварталі.

Тим часом акції Roper Technologies впали на 7,4% після того, як компанія повідомила, що прибуток у третьому кварталі буде нижчим за прогнози. Boston Scientific знизився на 1,1%, незважаючи на підвищення цільового показника прибутку на 2024 рік і перевершення прогнозу прибутку за другий квартал.

Обсяг торгів на американських біржах склав 12,94 мільярда акцій в порівнянні з 11,48 мільярда в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.