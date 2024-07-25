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Кількість кредитів за програмою портфельних держгарантій у червні зменшилася на 6,8% - Мінфін

23:10 24.07.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Банки в червні видали 767 кредитів за програмою державних гарантій на портфельній основі, це на 6,8% більше, ніж у травні, повідомило Міністерство фінансів на сайті в середу.

Згідно з оприлюдненою інформацією, обсяг виданих кредитів не змінився порівняно з місяцем раніше і становив 2,4 млрд грн.

"У рамках підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 37 824 кредити на загальну суму 120,6 млрд грн", - заявили у відомстві.

Уточнюється, що станом на 1 липня 2024 року 29 банків-кредиторів обслуговують понад 19,5 тис. кредитів на 67,2 млрд грн. Зобов'язання за основним боргом, частково забезпечені держгарантіями на портфельній основі, становили 30,4 млрд грн або приблизно 69% від загального ліміту наданих гарантій (43,9 млрд грн).

Як і раніше, за кількістю кредитів під держгарантії, що обслуговуються станом на 1 липня поточного року, лідирує ПриватБанк - 13,2 тис. кредитів на загальну суму 21,6 млрд грн, що становить 62% від ліміту таких гарантій, наданих банку.

Другим за кількістю таких кредитів є Ощадбанк - 2841 кредит на близько 11 млрд грн (90% від ліміту). Закриває трійку лідерів Укргазбанк: у червні він обслуговував 919 кредитів на 9,6 млрд (68% ліміту).

Далі йдуть ПУМБ - 583 позики на 5,84 млрд грн (5,13 млрд грн) і Укрексімбанк - 403 кредити на майже 5,8 млрд грн.

До другої п'ятірки за обсягом обслуговуваних кредитів увійшли: ПроКредит Банк - 479 кредитів на 2,94 млрд грн, ОТП банк - 315 кредитів на майже 1,9 млрд грн, Райффайзен Банк - 182 кредити на 1,58 млрд грн, Банк Восток - 35 кредитів на 978 млн грн і ТАСкомбанк - 66 кредитів на 908 млн грн.

У третій п'ятірці Банк Кредит Дніпро - 130 позик на 850 млн грн, Креді Агріколь Банк - 75 кредитів на 742 млн грн, Піреус Банк - 45 кредитів на 712 млн грн, Банк Альянс - 52 кредити на 512 млн грн (68% ліміту), і Банк Львів - 68 позик на 376 млн грн.

В обласному розрізі найбільший обсяг кредитів обслуговується в Києві - 2287 кредитів на загальну суму близько 8 млрд грн, Дніпропетровській області - 1538 кредитів на 5,1 млрд грн, а також Львівській - 1692 кредити на майже 5 млрд грн, Київській - 1219 кредитів на 4,2 млрд грн і Одеській - 1239 кредитів на близько 4 млрд грн.

За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених держгарантіями на портфельній основі, обслуговують в оптовій і роздрібній торгівлі, ремонті транспортних засобів - 8319 кредитів на 17,4 млрд грн, сільському господарстві - понад 5 тис. кредитів на суму 29,1 млрд грн, переробній промисловості - майже 3,1 тис. кредитів на 14,1 млрд грн, транспорті, складському господарстві, поштовій та кур'єрській діяльності - 125 кредитів на 2,4 млрд грн, а також будівництві - 492 кредити на 1,6 млрд грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: кредит
 

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