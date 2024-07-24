Долар дорожчає до євро, стабільний до фунта, посилив падіння в парі з єною

Долар США вдень у середу зміцнюється до євро, стабільний до фунта стерлінгів і продовжує дешевшати в парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,04%, ширший WSJ Dollar Index - 0,14%.

Тенденція на надмірний оптимізм щодо долара, що спостерігається цього року, близька до розвороту, вважають у Ned Davis Research.

На думку головного глобального інвестиційного стратега компанії Тіма Хейса, настав час для того, щоб на авансцену висунулися інші провідні валюти. Принаймні, вони мають показати динаміку кращу за долар, вважає експерт.

Навколо американської валюти наростають "ведмежі" настрої, каже Хейс. Це відбувається на тлі зміцнення позицій золота, яке виграє від очікувань зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою (ФРС) і падіння прибутковості облігацій.

Цього тижня трейдери чекають на публікацію попередніх даних про динаміку ВВП США за другий квартал, а також звіту про доходи і витрати американців за червень, що містить ключовий показник інфляції (індекс PCE), відстежуваний ФРС.

За даними CME FedWatch, ринок оцінює ймовірність зниження ставок американським центробанком у вересні в 100%.

Пара євро/долар за даними на 14:43 EET торгується на рівні $1,0844 порівняно з $1,0855 на закриття попередньої сесії.

Вартість фунта стерлінгів у парі з доларом становить $1,2910 порівняно з $1,2907 у вівторок.

Курс долара щодо єни опустився до 154,29 єни зі 155,59 ієни на закриття попередніх торгів.

Підтримку японській валюті надають очікування підвищення процентних ставок Банком Японії наступного тижня, у зв'язку з якими інвестори змушені закривати короткі позиції, зазначає Trading Economics.