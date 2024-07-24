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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,203 грн/$1
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 24 липня 2024 року.
|Показник
|23.07.2024
|24.07.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.2196
|41.2030
|-0.04
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 24 липня - 41,2316 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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