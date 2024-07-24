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Ціни на золото зростають, оскільки інвестори зосереджені на економічних даних США
08:36 24.07.2024 |
Ціни на золото зросли в середу, оскільки інвестори очікують на економічні дані з США, які можуть вплинути на графік зниження ставок Федеральною резервною системою.
Спотове золото о 06:02 EET подорожчало на 0,3% до 2416,62 доларів за унцію. Ф'ючерси на американське золото зросли на 0,4% до 2 417,10 доларів.
Інвестори очікують, що цього тижня вийдуть ключові дані по США, в тому числі показник валового внутрішнього продукту (ВВП) за другий квартал і червневий індекс витрат на особисте споживання (PCE), які дадуть більше підказок щодо термінів зниження ставок.
«Якщо показники ВВП або базового індексу цін на споживчі товари зростуть, це може стати каменем спотикання для золота в короткостроковій перспективі на тлі зміцнення долара», - сказав Тім Уотерер, головний ринковий аналітик KCM Trade.
Але «короткострокові перспективи золота залишаються конструктивними з фундаментальної точки зору, враховуючи, що ФРС, схоже, стоїть на порозі зниження ставок».
На думку більшості економістів, опитаних агентством Reuters, ФРС знизить процентні ставки лише двічі цього року - у вересні та грудні, оскільки стійкий споживчий попит у США вимагає обережного підходу, незважаючи на зниження інфляції.
Минулого тижня ціни на дорогоцінні метали досягли історичного максимуму в $2 483,60 на тлі зростання бетів на зниження ставок. Зниження процентних ставок зменшує альтернативну вартість зберігання золота, яке не приносить доходу.
За словами технічного аналітика Reuters Ванг Тао (Wang Tao), спотове золото може подолати опір на рівні 2 417 доларів і відскочити далі до 2 432 доларів.
Тим часом Індія знизила імпортні мита на золото і срібло з 15% до 6%, що, за словами ANZ, має підтримати ювелірне виробництво в країні, яка є другим за величиною споживачем злитків у світі, і посилити і без того сприятливий фон для попиту.
Спотове срібло подорожчало на 0,2% до $29,28 за унцію.
«Оцінки зростання використання фотоелектричних панелей були помітно переглянуті в бік підвищення, в результаті чого попит на срібло значно перевищив пропозицію. Стиснення цін протягом декількох років стає все більш імовірним», - йдеться в звіті Sprott Asset Management.
Платина подорожчала на 0,3% до 945,73$, а паладій стабілізувався на рівні 925,64$.
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