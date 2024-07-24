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Уолл-стріт завершила торги з невеликим зниженням на тлі звітності великих технологічних компаній
07:53 24.07.2024 |
Основні індекси Волл-стріт завершили торги у вівторок трохи нижче, втративши мізерний внутрішньоденний прибуток в останні хвилини торгів, оскільки інвестори переключили свою увагу на останню звітність компаній Alphabet і Tesla.
Після закриття ринку цей дует опублікував результати так званої «Великої сімки», обидві компанії продемонстрували позитивні показники прибутку за другий квартал,
Tesla зафіксувала несподіване зростання доходів, оскільки продала більше автомобілів, ніж очікували аналітики, завдяки зниженню цін і стимулюючим заходам. Alphabet, тим часом, перевершив прогнози щодо доходів завдяки зростанню продажів цифрової реклами та високому попиту на послуги хмарних обчислень.
Однак ще до публікації цифр акції виробника електромобілів впали на 2%, а акції материнської компанії Google зросли на 0,1%.
Прибутки технологічних гігантів будуть ключовими у визначенні того, чи вдасться зберегти рекордне ралі 2024 року, чи американські акції переоцінені. Питання про те, чи продовжиться відхід від мега-компаній на користь секторів з низькими показниками, також не залишає інвесторів байдужими.
Індекс малих капіталів Russell 2000 виріс за день на 1%.
«Ми звертаємо увагу на прибутки, оскільки це те, що має значення цього тижня і наступного, і реакція цін на ці прибутки буде дуже показовою», - сказав Джек Янасевич, провідний портфельний стратег в Natixis Investment Managers.
Щодо ротації в акції з меншою капіталізацією, він додав: «Рішення ще не прийнято, і нам потрібні додаткові докази того, що це є стійким, і це знову ж таки буде залежати від прибутку».
Акції компаній з найбільшою капіталізацією спочатку підтримали ринки у вівторок, і всі три індекси торгувалися в плюсі. Однак, незважаючи на те, що більшість мега-компаній продовжували торгуватися з підвищенням - Apple, Microsoft, Meta Platforms і Amazon.com зросли від 0,3% до 2,1% - загальне зростання ринку зійшло нанівець у другій половині дня, завершившись невеликим загальним зниженням.
Розчаровуючі прибутки відомих компаній допомагали вгамувати фондові ринки.
United Parcel Service, яка вважається індикатором світової економіки, впала на 12,1% після того, як не виправдала прогнозів щодо прибутку через низький попит на доставку посилок та вищі витрати на трудові контракти. Акції закрилися на найнижчому рівні за останні чотири роки.
Акції General Motors впали на 6,4%, незважаючи на кращі результати другого кварталу і вищий річний прогноз прибутку, а Comcast втратив 2,6% після того, як не виправдався прогноз по доходах.
NXP Semiconductors впали на 7,6% після того, як прогноз доходів у третьому кварталі виявився нижчим за очікування, що потягнуло за собою падіння індексу Філадельфійської фондової біржі SE Semiconductor на 1,5%.
Серед інших, Spotify підскочив на 12% після публікації рекордного квартального прибутку, який трохи випередив очікування, в той час як Coca-Cola зросла на 0,3% після того, як збільшила свої річні прогнози продажів і прибутку,
Згідно з даними LSEG, з перших 74 компаній S&P 500, які відзвітували про квартальні результати в цьому звітному сезоні, 81,1% перевершили очікування.
Янасевич застерігає, що, хоча ще рано робити конкретні висновки, в сезоні звітності спостерігається тенденція, що компанії, які пропустили цифри, сильно постраждали, в той час як навіть випередження не гарантує значного зростання курсу ваших акцій, враховуючи поточні ринкові ціни та очікування.
«Якщо ви промахнетеся, виходячи з того, де ми зараз знаходимося, можливо, буде більше покарання», - сказав він.
S&P 500 втратив 8,67 пунктів, або 0,16%, до 5 555,74 пунктів, а Nasdaq Composite - 10,22 пунктів, або 0,06%, до 17 997,35. Промисловий індекс Dow Jones впав на 57,35 пунктів, або на 0,14%, до 40 358,09.
Вісім з основних секторів S&P завершили торги в мінусі, причому енергетичний індекс показав найгірші результати, знизившись на 1,6%, оскільки ціни на нафту в США досягли шеститижневого мінімуму.
Обсяг торгів на американських біржах склав 10,45 млрд. акцій, порівняно з 11,33 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.
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