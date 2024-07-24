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У США розпочалися торги за спотовими Ethereum-ETF
23:56 23.07.2024 |
23 липня 2024 року спотові Ethereum-ETF офіційно вийшли на фондовий ринок. За перші 15 хвилин обсяг торгів у секторі становив $112 млн, зазначив аналітик Bloomberg Intelligence Ерік Балчунас.
Лідером серед зазначених біржових фондів є Grayscale Ethereum Trust (ETHE). За даними Балчунаса, за цією позицією обсяг торгів склав $39,7 млн.
Такий показник зумовлений, ймовірно, прагненням деяких інвесторів зафіксувати прибуток або перерозподілити активи в інші Ethereum-ETF. Нагадаємо, Grayscale Investments встановила найвищу комісію серед усіх постачальників.
Згідно з оцінкою Балчунаса, чистий приплив капіталу в ці продукти складе близько $5-6 млрд у перший рік. Це розходиться з оцінкою експертів Gemini. Останні впевнені, що спотові Ethereum-ETF залучать такий обсяг коштів за пів року.
Водночас на платформі Arkham Intelligence з'явилися рахунки всіх фондів із цього сектора. Таким чином можна відстежувати рух капіталу в сегменті.
Ethereum (ETH) відреагував на запуск біржових фондів просіданням, але потім відновив втрачені позиції. Попри це, актив все ще торгується нижче рівня в $3500:
Це збігається з прогнозом експертів компанії QCP Capital. В організації заявили, що реакція активу буде стриманою.
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