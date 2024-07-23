Долар зміцнюється до євро і фунта, дешевшає в парі з єною

Долар США зміцнюється до євро і фунта стерлінгів на торгах у вівторок, дешевшає в парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,11%, ширший WSJ Dollar Index - 0,04%.

Пара євро/долар за даними на 15:00 EET торгується на рівні $1,0861 порівняно з $1,0892 на закриття попередньої сесії.

Вартість фунта стерлінгів до долара становить $1,2911 порівняно з $1,2934 у понеділок.

У центрі уваги трейдерів залишаються політичні новини зі США. Президент країни Джо Байден у неділю оголосив про рішення зняти свою кандидатуру з президентських виборів і висловив підтримку віцепрезидентці Камалі Гарріс як новій претендентці на посаду президента від Демократичної партії.

Гарріс уже набрала достатню кількість голосів представників демократів для її висунення кандидатом від партії на президентських виборах, повідомляє Market Watch.

"Відсутність суттєвої реакції ринку на новини про вихід Байдена з передвиборчих перегонів свідчить, що грошово-кредитна політика та різниця в процентних ставках провідних світових ЦБ є головним фактором, який впливає на валютний ринок на цей момент", - зазначають експерти Unicredit, огляд яких цитує The Wall Street Journal.

Цього тижня трейдери чекають на публікацію попередніх даних про динаміку ВВП США за другий квартал, а також звіту про доходи і витрати американців за червень, що містить ключовий показник інфляції (індекс PCE), який відстежується Федеральною резервною системою.

Євро може подешевшати, якщо дані про динаміку економічної активності в єврозоні (індекси PMI), які також буде опубліковано цього тижня, підтримають думку трейдерів про можливість чергового зниження ключових відсоткових ставок Європейським центральним банком у вересні, зазначають експерти ING.

Курс долара щодо єни опустився до 156,15 єни з 157,04 єни на закриття попередніх торгів. Експерти вважають, що Банк Японії може підвищити ключову процентну ставку наступного тижня на тлі збереження стійкої інфляції в країні, зазначає Trading Economics.

Вартість долара в парі з офшорним юанем опустилася до 7,2900 юаня проти 7,2962 юаня на закриття ринку в понеділок.