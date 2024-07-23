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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,2196 грн/$1
12:36 23.07.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 23 липня 2024 року.
|Показник
|22.07.2024
|23.07.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.3320
|41.2196
|-0.27
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 23 липня - 41,3369 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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