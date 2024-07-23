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Артур Еш
Українські банки почали видавати безвідсоткові кредити на сонячні панелі та вітрові установки
10:34 23.07.2024 |
У перший день роботи державної програми безвідсоткового кредитування фізичних осіб на придбання енергетичного обладнання українські банки видали перші пільгові кредити.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
«У спілкуванні з банками ми бачимо активне зацікавлення програмою безвідсоткового кредитування. Це означає, що українці можуть купити і встановити у власних домогосподарствах сонячні панелі з системами накопичення енергії чи вітрові установки за кредитні кошти. При цьому процентна ставка буде на рівні 0%, адже покриття відсотків повністю бере на себе держава», - наголосила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.
Зазначається, що в АТ «Ощадбанк» перший пільговий кредит на суму 250 тисяч грн видали мешканцю Ніжина (Чернігівської області). Місто останнім часом потерпає від перебоїв з постачанням електроенергії через обстріл об'єкта енергетичної інфраструктури.
Крім того, АТ «Глобус Банк» видав перший кредит на придбання сонячної станції потужністю 5,6 кВт пенсіонерці із Вінниці. Вона отримала 315 тис. грн під 0% з терміном погашення 10 років. Сонячну станцію та обладнання для накопичення енергії встановлять в її приватному будинку.
Як повідомлялося, в Україні з 20 липня запрацювали урядові програми безвідсоткового кредитування громадян, а також програма «Доступні кредити 5-7-9%» для ОСББ та ЖБК на купівлю обладнання для генерації з альтернативних джерел енергії та установок для зберігання енергії.
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