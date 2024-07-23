Австралійський долар та ківі падають на зниженні ставок у Китаї; єна зростає

Австралійський та новозеландський долари намагалися відновити свої позиції у вівторок після того, як Китай знизив кілька ключових процентних ставок, в той час як ієна зросла напередодні засідання Банку Японії, яке відбудеться наприкінці місяця.

У понеділок Китай здивував ринки, знизивши основні короткострокові і довгострокові процентні ставки вперше з серпня минулого року, що свідчить про наміри прискорити зростання другої за величиною економіки світу.

Дві валюти-антиподи, які часто використовуються як ліквідні проксі для китайського юаня, збільшили втрати після падіння на попередній сесії на хвилі цих новин.

Австралійський долар впав до тритижневого мінімуму в $0,6629, в той час як новозеландський долар досяг найслабшого рівня з початку травня - $0,5966.

«Що стосується австралійця і ківі, вони, як правило, відображають більш ліквідне і вільне вираження з точки зору реалій, з якими зараз стикається китайська економіка», - сказав Родріго Катріл, старший валютний стратег Національного банку Австралії.

«Вчорашнє пом'якшення з боку Народного банку Китаю не є значним за обсягом, але воно свідчить про готовність НБК підтримувати економіку поряд з фіскальною політикою, і це, ймовірно, грає на користь того, що буде певна толерантність до невеликого ослаблення юаня».

У вівторок курс юаня залишався стабільним і в останній раз склав 7,2740 за долар.

На більш широкому ринку рух валют був в основному стриманим, оскільки трейдери очікували засідань центральних банків США і Японії наступного тижня.

По відношенню до єни долар впав на 0,45% до 156,32.

Ієна знайшла деяку підтримку на тлі нещодавніх інтервенцій Токіо для підтримки валюти, а також в очікуванні липневого засідання Банку Японії, на якому, як очікується, центральний банк представить детальний план скорочення облігацій, який охоплює період від одного до двох років.

Однак більшість економістів, опитаних Reuters, очікують, що Банк Японії на цьому засіданні залишить ставки без змін.

Курс євро знизився на 0,02% до $1,0889, в той час як курс фунта стерлінгів не змінився і склав $1,29305.

Індекс долара трохи знизився до 104,26.

Реакція ринку на рішення президента США Джо Байдена вийти з передвиборчої гонки була стриманою, хоча спостерігалося деяке розкручування так званої «торгівлі Трампа», в результаті чого долар і прибутковість казначейських облігацій США трохи знизилися, в той час як ралі біткоїна взяло паузу.

«Я думаю, що, безумовно, політика США, в міру наближення до листопадових виборів, стане більшим джерелом волатильності для ринків», - сказала Катріл з NAB.

«Попереду ще багато випробувань з точки зору того, що можуть запропонувати кандидати, а також того, як можуть змінитися результати опитувань. І, звичайно, для ринків буде дуже важливо отримати трохи більше ясності щодо того, якими будуть ключові політики і пріоритети».

Що стосується криптовалют, то біткоїн впав на 2% до $66 767, відступивши від більш ніж місячного максимуму, досягнутого на попередній сесії.