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АНАЛІТИКА

Ціни на золото борються біля позначки $2400; мідь потерпає від проблем у Китаї

08:36 23.07.2024 |

Фінанси

 

Ціни на золото мало змінилися на азіатських торгах у вівторок, залишаючись на 11-денних мінімумах, оскільки трейдери прагнули отримати більше ясності щодо політики і монетарної політики США, особливо напередодні засідання Федеральної резервної системи наступного тижня.

Серед промислових металів, ціни на мідь впали у вівторок, продовживши різкі втрати останніх сесій на тлі зростаючої економічної невизначеності щодо найбільшого імпортера міді - Китаю.

Спотове золото о 06:33 EET подорожчало на 0,1% до 2398,38 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото зросли на 0,2% до 2399,40 доларів за унцію.

Жовтий метал переживав різке падіння з рекордних максимумів минулого тижня на тлі невизначеності щодо американської політики.

Спотові ціни на початку липня зросли до 2470 доларів за унцію, а потім різко знизилися. Певна стійкість долара на тлі спекуляцій щодо президентства Дональда Трампа також вплинула на ціни на злитки.

Невизначеність щодо президентських перегонів у США зросла цього тижня після того, як президент Джо Байден відкликав свою заявку на переобрання і замість цього підтримав віце-президента Камалу Гарріс. Гарріс набрала достатню кількість делегатів від Демократичної партії, щоб стати кандидатом у президенти, хоча її ще не висунули офіційно.

Тим не менш, згідно з даними опитувань CBS і HarrisX, проведених минулого тижня, Трамп випереджав Байдена і Гарріс. Але опитування ще не відобразили вплив виходу Байдена.

Хоча ця політична невизначеність сприяла деякому притоку золота як активу-прихістку, стійкість долара обмежила цей потік.

Проте цього року золото продовжувало демонструвати значний приріст на тлі зростаючого оптимізму щодо того, що Федеральний резерв почне знижувати відсоткові ставки з вересня. Засідання центрального банку має відбутися наступного тижня, і, як очікується, ставки залишаться незмінними.

Інші дорогоцінні метали відступили у вівторок. Ф'ючерси на платину впали на 0,1% до $959,65 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,5% до $29,188 за унцію.

Серед промислових металів ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів виросли на 0,2% до $9 234,50 за тонну, в той час як місячні ф'ючерси на мідь впали на 0,3% до $4,1873 за фунт.

Обидва контракти були на більш ніж 3,5 місячних мінімумах, оскільки погіршення настроїв щодо Китаю, найбільшого імпортера міді, призвело до значних втрат на минулому тижні.

Дані з Китаю показали, що економічне зростання сповільнилося в другому кварталі, а несподіване зниження процентної ставки в понеділок мало підняло настрій.

Третій пленум Комуністичної партії Китаю не дав жодних подробиць про плани Пекіна щодо подальшої підтримки економіки.

Занепокоєння щодо більш жорсткої монетарної політики США, що випливає з потенційного президентства Трампа, також змусило трейдерів бути обережними щодо активів, пов'язаних з Китаєм.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

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