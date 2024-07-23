Уолл-стріт закрилася з підвищенням, оскільки інвестори повернулися до акцій мега-компаній

Три основні індекси Волл-стріт у понеділок завершили торги з підвищенням, оскільки інвестори повернулися до акцій мегакапів, що допомогло S&P 500 і Nasdaq Composite відновитися після найгірших тижневих показників з квітня.

Промисловий індекс Доу-Джонса також повернувся на позитивну територію, перервавши двосесійне падіння після досягнення минулої середи історичного максимуму закриття.

Мегакапи Alphabet, Meta Platforms та Tesla зросли на 2,2%-5,1% після того, як минулого тижня вони були основними «гальмами» ринку.

Акції Nvidia також виросли на 4,8% після того, як Reuters повідомило, що лідер в області мікросхем штучного інтелекту працює над версією своїх нових флагманських мікросхем ШІ для китайського ринку, яка буде відповідати чинному експортному контролю США.

Індекс інформаційних технологій піднявся на 2%, перевершивши лідерів секторів і перервавши чотириденну серію втрат.

«Ми вважаємо, що сьогоднішній рух, ймовірно, більше пов'язаний з відскоком від розпродажів, що відбулися минулого тижня, ніж з чимось іншим», - сказав Джейсон Прайд, керівник відділу інвестиційної стратегії та досліджень Glenmede.

Головним серед інших факторів, які хвилюють трейдерів, був перегляд стану президентських перегонів після того, як президент США Джо Байден оголосив про зняття своєї кандидатури і підтримав кандидатуру віце-президента Камали Гарріс на виборах у листопаді в неділю.

Вихід Байдена може підштовхнути інвесторів до згортання торгів на ставках на те, що перемога республіканця Трампа посилить фіскальний та інфляційний тиск у США. Але деякі аналітики вважають, що ринки можуть отримати вигоду від збільшення шансів на розкол уряду за наступної адміністрації.

Сайт онлайн-ставок PredictIt показав, що ціни на перемогу Дональда Трампа впали на 4 центи до 60 центів, а на перемогу Гарріс - на 12 центів до 39 центів.

Акції, пов'язані з Трампом, в понеділок торгувалися різноспрямовано: Trump Media & Technology Group впала на 0,8%, в той час як фірма Phunware, що займається розробкою програмного забезпечення, виросла на 4%.

Перетравивши новину про вихід Байдена, інвестори тепер шукатимуть відповіді на ключові питання, зокрема, хто приєднається до Гарріс в президентському списку Демократичної партії і до якої міри віце-президент відійде від платформи, з якою виступав Байден, якщо взагалі відійде.

Цей елемент невизначеності присутній поряд із занепокоєнням трейдерів щодо квартальних прибутків, в тому числі двох компаній з так званої «Чудової сімки» - Alphabet і Tesla, які вийдуть на ринок цього тижня.

Результати покажуть, чи є нещодавнє ралі в акціях з високим рівнем імпульсу стійким і чи продовжиться рух до секторів з низькими показниками.

«Ми бачимо, що ринок починає оцінювати більш швидке зниження ставок, і це призводить до деякого зміщення лідерства на користь акцій з меншою капіталізацією і відходу від фокусу на найбільших технологічних компаніях», - сказав Прайд Гленмеде.

«Очевидно, що сьогоднішній день виглядає дещо інакше, але це все ще залишається загальною тенденцією».

Індекс S&P 500 виріс на 59,41 пункту, або на 1,08%, до 5 564,41 пункту, в той час як Nasdaq Composite піднявся на 280,63 пункту, або на 1,58%, до 18 007,57. Промисловий індекс Доу-Джонса виріс на 127,91 пункту, або на 0,32%, до 40 415,44.

Акції компанії CrowdStrike, що займається кібербезпекою, впали на 13,5%, збільшивши втрати після того, як оновлення програмного забезпечення компанії спричинило глобальний технічний збій у п'ятницю.

Акції Delta Air Lines впали на 3,5% після скасування понад 600 рейсів, оскільки компанія намагалася відновити роботу після збою.

Акції Verizon Communications впали на 6,1% після втрати доходів у другому кварталі.

Акції Mattel Inc підскочили на 15,1% після того, як агентство Reuters повідомило, що до виробника іграшок звернулася фірма L Catterton з пропозицією про поглинання.

Обсяг торгів на американських біржах склав 10,95 млрд. акцій, порівняно з 11,37 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.