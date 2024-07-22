Долар стабільний до євро, дешевшає проти фунта та єни

Долар США стабільний у парі з євро, дешевшає до фунта стерлінгів та єни.

Трейдери оцінюють новини зі США. Президент країни Джо Байден напередодні оголосив про рішення зняти свою кандидатуру з президентських виборів і висловив підтримку віцепрезидентці Камалі Гарріс як новій претендентці на посаду президента від демократів.

Реакція долара є стриманою, оскільки такий крок не був виключений, зазначають експерти Unicredit Research, думку яких наводить The Wall Street Journal.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара проти шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,13%, ширший WSJ Dollar Index - 0,05%.

Минулого тижня DXY збільшився на 0,3% на тлі сильних статданих щодо економіки США. Проте з початку липня індекс втратив 1,5% у зв'язку зі зростанням очікувань швидкого пом'якшення грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи (ФРС).

Пара євро/долар за даними на 14:55 EET торгується на рівні $1,0886 порівняно з $1,0885 на закриття попередньої сесії.

Євро може подешевшати, якщо дані про динаміку економічної активності в єврозоні (індекси PMI), які будуть опубліковані цього тижня, підтримають думку трейдерів щодо можливості чергового зниження ключових відсоткових ставок Європейським центральним банком (ЄЦБ) у вересні, зазначають експерти ING.

Вартість фунта стерлінгів у парі з доларом становить $1,2927 порівняно з $1,2913 у п'ятницю.

Курс долара щодо ієни опустився до 156,87 ієни з 157,46 ієни на закриття попередніх торгів. Експерти вважають, що Банк Японії може підвищити ключову процентну ставку наступного тижня на тлі збереження стійкої інфляції в країні, зазначає Trading Economics.

Вартість долара в парі з офшорним юанем збільшилася до 7,2922 юаня проти 7,2855 юаня на закриття ринку в п'ятницю.

Народний банк Китаю (НБК, центробанк країни) у понеділок опустив базову відсоткову ставку за кредитами (LPR) терміном на один рік на 10 базисних пунктів - до 3,35% річних з 3,45%. Ставка за п'ятирічними кредитами, що є орієнтиром для ринку іпотеки, знижена до 3,85% з 3,95%. Обидві ставки перебувають на рекордних мінімумах. Аналітики не очікували їх зміни, за даними Trading Economics.

Також НБК вперше майже за рік зменшив ставку за семиденними операціями РЕПО - до 1,7% з 1,8%. Рішення про зниження ставок ухвалено з метою "нарощування фінансової підтримки економіки", йдеться в повідомленні ЦБ.