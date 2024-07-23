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АНАЛІТИКА

Уолл-стріт, після глобального технічного збою, завершила волатильну сесію зниженням

06:56 22.07.2024 |

Фінанси

 

Американські акції в п'ятницю продовжили своє падіння, оскільки тривалий хаос, пов'язаний з глобальним технічним збоєм, викликаним програмним забезпеченням, додав невизначеності на і без того схвильований ринок.

Технічний збій порушив роботу в багатьох галузях, включаючи авіакомпанії, банківську сферу та охорону здоров'я, після того, як збій в програмному забезпеченні компанії Crowdstrike, що займається кібербезпекою, призвів до збою операційної системи Windows від Microsoft.

Незважаючи на те, що дефект був виявлений і виправлений, технічні проблеми мали вплив на деякі сервіси до кінця сесії.

Акції Crowdstrike впали на 11,1%, в той час як акції конкуруючих фірм з кібербезпеки Palo Alto Networks і SentinelOne зросли на 2,2% і 7,8% відповідно.

Всі три основні фондові індекси США завершили тиждень в мінусі, причому найбільше постраждав промисловий індекс Доу-Джонса.

У тижневому вимірі і Nasdaq, і S&P 500 показали найгірші результати з квітня, в той час як Dow, досягнувши серії історичних максимумів закриття на початку тижня, продемонстрував зростання від п'ятниці до п'ятниці.

«Цей технічний збій додає певної невизначеності і чинить тиск на загальний індекс Nasdaq», - сказав Роберт Павлік, старший портфельний менеджер Dakota Wealth в Фейрфілді, штат Коннектикут, - «Але це не матиме значного загального впливу. Деякі покупки будуть відкладені. Мало того, що це літня п'ятниця, так ще й через відключення (інвестори) перебувають у вичікувальному режимі».

«Вони сидять на узбіччі», - додав Павлік. «Ось що відбувається з фондовим ринком, коли день править волатильність».

Індекс волатильності ринку CBOE, який вважається показником занепокоєння інвесторів, сягнув найвищого рівня з кінця квітня.

Індекс малих капіталів Russell 2000 - бенефіціар нещодавнього розвороту від мегакапіталістичних акцій, що зростають - завершив торги з дещо нижчим показником.

Акції Nvidia очолили розпродаж акцій виробників мікрочіпів. Індекс Філадельфійської фондової біржі SE Semiconductor відставав від загального ринку, впавши на 3,1%.

У той же час, президент Федерального резервного банку Нью-Йорка Джон Вільямс підтвердив зобов'язання центрального банку знизити інфляцію до цільового рівня в 2%.

Фінансові ринки оцінили ймовірність того, що ФРС перейде до фази зниження ставок по завершенню вересневого засідання, у 93,5%, згідно з CME FedWatch Tool.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 377,49 пунктів, або 0,93%, до 40 287,53, S&P 500 втратив 39,59 пунктів, або 0,71%, до 5 505, а Nasdaq Composite впав на 144,28 пунктів, або 0,81%, до 17 726,94.

Серед 11 основних секторів S&P 500 найбільше впали акції енергетичного сектору, в той час як сектор охорони здоров'я та комунальних послуг був єдиним, хто виріс.

Сезон звітності за другий квартал завершив перший повний тиждень, коли 70 компаній, що входять до S&P 500, відзвітували про свої результати. За даними LSEG, 83% з них перевершили консенсус.

Аналітики тепер вбачають сукупне річне зростання прибутку S&P 500 на 11,1%, що є покращенням порівняно з оцінкою 10,6% станом на 1 липня.

Цього тижня очікується низка гучних звітів від Tesla, Alphabet, IBM, General Motors, Ford та низки інших компаній.

«Сезон звітності ще не розпочався, але результати вже вражають», - каже Райан Детрік, головний ринковий стратег Carson Group в Омасі, штат Небраска. «Проте великі хлопці починають звітувати наступного тижня, і ми хочемо почути, наскільки сильними є споживачі і які перспективи майбутнього економічного зростання».

Акції Eli Lilly виросли на 1,0% після того, як Китай схвалив її препарат для схуднення тирзепатід, в той час як акції Intuitive Surgical підскочили на 9,4% після побиття результатів другого кварталу.

Акції Travelers впали на 7,8% через нижчий, ніж очікувалося, ріст чистих страхових премій.

Акції Netflix впали на 1,5% на нестабільних торгах після того, як потоковий гігант попередив, що в третьому кварталі приріст передплатників буде нижчим, ніж роком раніше.

Котирування SLB, постачальника нафтосервісних послуг, зросли на 1,9% після сильного прибутку в другому кварталі.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими в співвідношенні 2,11 до 1; на біржі Nasdaq співвідношення 1,91 до 1 було на користь падаючих акцій.

Індекс S&P 500 показав 27 нових 52-тижневих максимумів і 4 нових мінімуми; індекс Nasdaq Composite зафіксував 50 нових максимумів і 99 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 10,54 млрд. акцій, порівняно з 11,72 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.

За матеріалами: investing.com
 

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