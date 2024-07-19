Долар готується до тижневого зростання, оскільки трейдери обмірковують ставки в США

Долар в п'ятницю стабільний і готовий перервати двотижневу серію втрат, оскільки дані по ринку праці і промисловому виробництву в США змусили трейдерів замислитися над тим, коли і наскільки Федеральна резервна система знизить ставки в цьому році.

Курс ієни коливався на рівні 157,24 за долар після досягнення шеститижневого максимуму 155,375 в четвер на хвилі підозр про інтервенції з боку Токіо минулого тижня, які могли скласти майже 6 трильйонів ієн, згідно з даними Банку Японії.

Дані в п'ятницю показали, що базові споживчі ціни в Японії в червні прискорилися другий місяць поспіль, підтримуючи очікування ринку, що центральний банк може незабаром підвищити процентні ставки.

Банк Японії відмовився від від'ємних ставок і контролю над прибутковістю облігацій в березні, відійшовши від десятирічної програми радикального стимулювання, а ринки все більше прихильні до ідеї підвищення ставок на засіданні в кінці місяця. Трейдери оцінюють ймовірність підвищення ставки на 10 базисних пунктів на рівні 41%.

Цього року єна впала більш ніж на 10% по відношенню до долара, обтяжена великою різницею у відсоткових ставках між США та Японією, і на початку місяця перебувала біля 38-річного мінімуму, що викликало підозри щодо можливих кроків з боку Токіо.

На американському фронті кількість американців, які подали нові заявки на допомогу з безробіття, минулого тижня зросла більше, ніж очікувалося, хоча суттєвих змін на ринку праці не відбулося.

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти по відношенню до шести конкурентів, склав 104,21, що вище чотиримісячного мінімуму в 103,64, якого він досяг в середу. Індекс налаштований на зростання на 0,16% за тиждень, після двох тижнів втрат.

Засідання Федеральної резервної системи заплановане на кінець липня, і ринки очікують, що ймовірність того, що центральний банк знизить ставки, дуже низька. Трейдери, однак, повністю закладають в ціну пом'якшення на 25 базисних пунктів на вересневому засіданні ФРС.

Райан Брандхем, керівник відділу глобальних ринків капіталу в Північній Америці в Validus Risk Management, сказав, що економіка США наближається до стану, коли зниження ставок може бути доречним.

«Але обережність з боку ФРС і повільне просування, ймовірно, виправдані через побоювання знову розпалити інфляцію, над якою вони так наполегливо працювали, щоб взяти її під контроль», - сказав він.

Президент Федерального резервного банку Сан-Франциско Мері Дейлі заявила в четвер, що вона шукає більше впевненості в тому, що інфляція повертається до цільового показника ФРС в 2%, перш ніж закликати до зниження процентної ставки.

«Зараз у нас немає цінової стабільності», - сказала Дейлі на заході ФРС в Далласі.

Курс євро майже не змінився і склав $1,0893 на початку азіатських торгів після падіння на 0,4% на попередній сесії, оскільки Європейський центральний банк залишив ставки без змін і не дав жодних коментарів щодо своїх наступних кроків.

У середу єдина валюта досягла чотиримісячного максимуму в $1,0947, відігравши всі втрати останніх кількох тижнів, коли вона опинилася під тиском невизначеності щодо виборів у Франції.

Оскільки грошові ринки передбачають більш ніж два зниження ставок ФРС до кінця року і трохи менше двох - ЄЦБ, євро може опинитися в лідерах до кінця року.

Востаннє фунт стерлінгів залишався на рівні 1,2942 після падіння на 0,5% на попередній сесії, оскільки дані показали, що заробітна плата в Британії зростала повільніше, але все ще була достатньо сильною, щоб утримати на плаву сумніви щодо зниження ставки Банком Англії.

У середу фунт торкнувся річного максимуму і виріс на 1,7% за рік.

Щодо інших валют, австралійський долар знизився на 0,11% до $0,66985, в той час як новозеландський долар знизився на 0,22% до $0,6032.