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"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
Уолл-стріт різко знизився на тлі зростання занепокоєння і зростання прибутків
07:42 19.07.2024 |
Американські акції впали в четвер, розгубивши попередні здобутки, оскільки інвестори продовжували відмовлятися від дорогих акцій мега-компаній, а сезон звітності за другий квартал набирав обертів.
Всі три основні фондові індекси США зазнали втрат, а найбільше впав «блакитний фішка» Dow, перервавши серію рекордних максимумів закриття.
Розпродаж відновився через день після того, як Nasdaq продемонстрував найбільше одноденне падіння з грудня 2022 року, а фондовий сектор зазнав найбільшого щоденного відсоткового падіння з часів паніки, пов'язаної з пандемією в березні 2020 року.
Але занепокоєння залишалося підвищеним. Індекс волатильності ринку CBOE, який часто називають «індексом страху», сягнув найвищого рівня з початку травня.
«Відмінність від вчорашнього дня полягає в тому, що ви бачили, як гроші йшли в інші сектори ... але сьогодні це досить широкий розпродаж», - сказав Тім Гріскі, старший портфельний стратег в Ingalls & Snyder в Нью-Йорку.
Індекс Russell 2000 падає другий день поспіль після того, як очевидний поворот в бік малих компаній привів до того, що індекс злетів на 11,5%, продемонструвавши найсильніший п'ятиденний приріст з квітня 2020 року.
«Протягом останніх двох тижнів ми спостерігали ротацію в інші сектори, включаючи середній та малий капітал, які були величезними відстаючими, - додав Гріскі. «Але сьогодні ситуація змінюється. Ринок розгойдується, намагаючись знайти напрямок».
«Інвестори (просто) відступають і кажуть: «Ми збираємося виводити гроші, це був чудовий період». Вони не впевнені, що станеться з точки зору політики», - сказав Гріскі.
Щодо економічних новин, то первинна кількість заявок на допомогу з безробіття виявилася вищою за прогнози аналітиків, що є ще одним доказом того, що ринок праці пом'якшується. Це необхідний крок для того, щоб інфляція стала на шлях стійкого зниження, вважають у Федеральній резервній системі США.
Промисловий індекс Dow Jones впав на 533,06 пункту, або 1,29%, до 40 665,02, S&P 500 - на 43,68 пункту, або 0,78%, до 5 544,59, а Nasdaq Composite - на 125,70 пункту, або 0,7%, до 17 871,22.
З 11 основних секторів S&P 500 найбільшого відсоткового падіння зазнали акції сектору охорони здоров'я, в той час як акції енергетичного сектору були єдиними лідерами зростання.
Акції Domino's Pizza впали на 13,6% після того, як не виправдали прогнозів щодо квартальних продажів в одному магазині.
Будівельна компанія D.R. Horton перевершила оцінки прибутку і здала більше нових будинків, ніж очікувалося, але погіршила свій річний прогноз. Його акції підскочили на 10,1%.
Цей крок також підняв індекс житлового будівництва Філадельфії SE Housing до рекордного рівня.
Акції Warner Bros Discovery підскочили на 2,4% після повідомлення про те, що компанія обговорила план відокремлення цифрового потокового мовлення та студійного бізнесу від своїх старих телевізійних мереж.
Піонер потокового мовлення Netflix втратив позиції на тривалих торгах після публікації квартальних результатів.
На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 3,43 до 1; на біржі Nasdaq співвідношення 3,49 до 1 було на користь падаючих акцій.
Індекс S&P 500 показав 76 нових 52-тижневих максимумів і два нових мінімуми; індекс Nasdaq Composite зафіксував 160 нових максимумів і 56 нових мінімумів.
Обсяг торгів на американських біржах склав 12,14 мільярдів акцій, порівняно з 11,8 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.
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